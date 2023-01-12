Как платить меньше? Рассказываем о пересчете коммунальных платежей

Из-за российских массированных обстрелов у многих украинцев какое-то время не было горячей воды и отопления. Согласно постановлению Кабинета Министров №151, украинцы могут потребовать перерасчет за эти услуги.

Поставщики тепла должны перечислить коммунальные платежки в случае, если из-за ракетных атак со стороны России они временно отключали подачу тепла и горячей воды. Сумма оплаты должна снижаться на 3,3% за каждые сутки нарушения температурной нормы — менее 18°C.

Как меньше платить за воду

Согласно правилам, вода может отсутствовать в домах украинцев не более шести часов в сутки. Общий период без воды может составлять до 30% от общего времени предоставления услуг.

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Если воды нет более шести часов в сутки, то за каждые сутки нарушения сумма в платежке должна снижаться на 3,3%.

Если за месяц эта норма была нарушена пять раз, то сумма в платежке должна снизиться на 16,5%. К примеру, вместо 300 грн ты можешь платить только 250,5 грн.

Как меньше платить за свет

100% украинцев оснащены счетчиками электроэнергии. Поэтому на перерасчет рассчитывать не стоит. Но сумма в платежках все равно будет ниже, поскольку из-за отключений снижается объем потребления электроэнергии.

Как меньше платить за отопление

Хотя украинцев еще до отопительного сезона предупреждали, что температурная норма снизится на два градуса, в постановлении правительства это так и не изменили. Поэтому у украинцев есть возможность потребовать перерасчет суммы в платежках.

Если в квартире холоднее +18°C, за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

Как меньше платить за горячую воду

Температура горячей воды должна быть от 50°C до 75°C.

если температура составляет от 45 до 49°C, тариф должен снизиться на 10%;

если температура горячей воды еще ниже — от 40 до 44°C — сумма в платежке должна уменьшиться на 30%;

если температура горячей воды менее 40°C, можно платить по тарифу на холодную воду.

Можно ли не платить за коммунальные услуги

Если в твоем доме не установлены счетчики и ты не находишься дома более 30 дней, можешь не платить за воду и газ. Для этого необходимо обратиться со справкой к поставщику коммунальной услуги. Это предусмотрено ч. 1 ст. 7 закона О жилищно-коммунальных услугах.

Если у тебя есть счетчик, нужно ежемесячно подавать показания. Если показания этого месяца соответствуют показаниям прошлого, то долг начислять не будут.

Впрочем, эта норма закона не касается отопления, платы за содержание дома и придомовой территории.

Если из-за войны вам предоставляют услуги в неполном объеме, ты можешь потребовать перерасчета суммы за коммунальные услуги.

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