Перерахунок комунальних платежів: хто може платити менше та чому

Через російські масовані обстріли багато українців не мали гарячої води та опалення певний проміжок часу. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №151, українці мають можливість вимагати перерахунку плати за ці послуги.

Постачальники тепла мають перерахувати комунальні платіжки у випадку, якщо через ракетні атаки з боку Росії вони тимчасово відключали подачу тепла та гарячої води. Сума оплати має зменшуватися на 3,3% за кожну добу порушення температурної норми — менш як 18°C.

Як менше платити за воду

Згідно з правилами, вода може бути відсутня в оселях українців не більше шести годин на добу. Загальний період без води може становити до 30% від загального часу надання послуги.

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Якщо води немає понад шість годин на добу, то за кожну добу порушення сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Якщо за місяць ця норма порушувалася п’ять разів, то сума в платіжці має зменшитися на 16,5%. Наприклад, замість 300 грн треба сплатити лише 250,5 грн.

Як менше платити за світло

100% українців оснащені лічильниками електроенергії. Тож перерахунку платіжок немає. Якщо світла немає, зменшується обсяг споживання електроенергії, відповідно — менша сума у рахунку за електроенергію.

Як менше платити за опалення

Хоча українців ще до опалювального сезону попереджали, що температурна норма знизиться на два градуси, в ухвалі уряду це так і не змінили. Тому українці мають можливість вимагати перерахунку сум у платіжках.

Якщо у квартирі холодніше, ніж 18°C, за кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Як менше платити за гарячу воду

Температура гарячої води має бути від 50°C до 75°C:

якщо температура становить від 45 до 49°C, тариф мають зменшити на 10%;

якщо температура гарячої води ще нижча — від 40 до 44 — сума у платіжці має зменшитися на 30%;

якщо температура гарячої води менш як 40°C, можна сплачувати за тарифом за холодну воду.

Чи можна не платити за комунальні послуги

Якщо у твої оселі не встановлені лічильники і ти не перебуваєш вдома щонайменше 30 днів, можеш не платити за воду і газ. Для цього необхідно звернутися з довідкою до постачальника комунальної послуги. Це передбачено ч. 1 ст. 7 закону Про житлово-комунальні послуги.

Якщо ти маєш лічильник, треба щомісяця подавати показання. Якщо показання цього місяця відповідають показанням попереднього, то борг не нараховуватимуть.

Утім, ця норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.

Якщо через війну тобі надають послуги у неповному обсязі, ти можеш вимагати перерахунку суми за комунальні послуги.

Раніше ми розповідали, як сплатити за газ самостійно, якщо не отримав(-ла) за це платіжку.

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