Економія

Перерахунок комунальних платежів: хто може платити менше та чому

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Січня 2023, 08:00
Перерахунок комунальних послуг: хто та чому може платити менше за воду та опалення
Фото: Pexels

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