Субсидія на оплату комунальних послуг для безробітних: як її отримати

Якщо у зв’язку з війною ти втратив (-ла) роботу і отримуєш допомогу по безробіттю, ти можеш також отримати знижку на оплату комуналки.

Субсидія для безробітних стала доступною ще під час пандемії коронавірусу, тепер її запустили знову.

Субсидія для безробітних — як отримати

Щоб отримати таку субсидію, у тебе має бути офіційний статус безробітного, який можна отримати у Центрі зайнятості.

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Про можливість оформлення субсидії для безробітних розповів заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону.

Таким громадянам для призначення субсидії враховуватиметься дохід не за попередні шість місяців, а розмір матеріальної допомоги по безробіттю.

Субсидія надаватиметься на період пошуку роботи. До речі, ми розповідали, що на період воєнного стану діє мораторій на підвищення тарифів на газ.

Як отримати субсидію безробітним

Стати на облік безробітних у Центрі зайнятості. Отримувати допомогу з безробіття. Подати заяву на призначення субсидії через Дію або в органах соціального захисту.

Раніше ми розповідали, як кияни можуть отримати допомогу на утеплення квартири від влади міста.

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