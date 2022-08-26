Програма утеплення будинків для киян: хто та як отримає допомогу від міста

У Києві знову запрацює програма утеплення житлових будинків. За нею 70% вартості робіт фінансує місто, а 30% — мешканці будинку. Програма передбачає утеплення фасадів, заміну вікон та встановлення індивідуальних теплових пунктів.

Хто може претендувати та як отримати фінансування, дивись нижче.

Програма утеплення будинків — як отримати

Програма утеплення стала настільки популярною минулого опалювального сезону, що кількість заявок перевищувала бюджет. Отримати програму можна буде тим ОСББ, які перемогли в лютому.

Але через брак коштів це буде 117 будинків. Проте до опалювального сезону залишилось мало часу, тож виконати роботи в усіх будинках не встигнуть.

Певний обсяг робіт ми встигнемо зробити до кінця року. Звісно, війна забрала в нас час. Але програма відновлюється, — розповів Фактам ICTV заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Роботи в тих будинках, які утеплити не встигнуть, перенесуть на наступний рік.

ОСББ будинків-переможців мають відкоригувати дані фінансування і подати їх. Після цього стане відомо, чи зможе влада Києва профінансувати інші будинки.

Програма утеплення будинків запроваджена з 2015-го року. Її ефективність підтверджується вдвічі нижчими сумами в платіжках. За цей час вдалося утеплити понад тисячу багатоповерхівок.

Петро Пантелеєв додав, що анонс програми на наступний рік буде незабаром.

Раніше ми розповідали чи будуть цього року субсидії.

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