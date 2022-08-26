Програма утеплення будинків для киян: хто та як отримає допомогу від міста

У Києві знову запрацює програма утеплення житлових будинків. За нею 70% вартості робіт фінансує місто, а 30% — мешканці будинку. Програма передбачає утеплення фасадів, заміну вікон та встановлення індивідуальних теплових пунктів.
Хто може претендувати та як отримати фінансування, дивись нижче.
Програма утеплення стала настільки популярною минулого опалювального сезону, що кількість заявок перевищувала бюджет. Отримати програму можна буде тим ОСББ, які перемогли в лютому.
Але через брак коштів це буде 117 будинків. Проте до опалювального сезону залишилось мало часу, тож виконати роботи в усіх будинках не встигнуть.
Певний обсяг робіт ми встигнемо зробити до кінця року. Звісно, війна забрала в нас час. Але програма відновлюється, — розповів Фактам ICTV заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Певний обсяг робіт ми встигнемо зробити до кінця року. Звісно, війна забрала в нас час. Але програма відновлюється, — розповів Фактам ICTV заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Роботи в тих будинках, які утеплити не встигнуть, перенесуть на наступний рік.
ОСББ будинків-переможців мають відкоригувати дані фінансування і подати їх. Після цього стане відомо, чи зможе влада Києва профінансувати інші будинки.
Програма утеплення будинків запроваджена з 2015-го року. Її ефективність підтверджується вдвічі нижчими сумами в платіжках. За цей час вдалося утеплити понад тисячу багатоповерхівок.
Петро Пантелеєв додав, що анонс програми на наступний рік буде незабаром.
Раніше ми розповідали чи будуть цього року субсидії.
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