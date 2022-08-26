Економія

Програма утеплення будинків для киян: хто та як отримає допомогу від міста

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 26 Серпня 2022, 16:00
Програма утеплення будинків — що це та як отримати
Фото: Pexels

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