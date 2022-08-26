Программа утепления домов для киевлян: кто и как получит помощь от города

В Киеве снова заработает программа утепления жилых домов. По ней 70% стоимости работ финансирует город, а 30% — жильцы дома. Программа предусматривает утепление фасадов, замену окон и установку индивидуальных тепловых пунктов.

Кто может претендовать и как получить финансирование, смотри ниже.

Программа утепления домов

Программа утепления стала настолько популярной в прошлом отопительном сезоне, что количество заявок превышало бюджет. Получить программу можно будет ОСМД, победившим в феврале.

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Но из-за нехватки средств это будет 117 домов. Однако до отопительного сезона осталось мало времени, так что выполнить работы во всех домах не успеют.

Определенный объем работ мы успеем сделать до конца года. Конечно, война отняла у нас время. Но программа возобновляется, — рассказал Фактам ICTV заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Работы в тех домах, которые не успеют утеплить, перенесут на следующий год.

ОСМД домов-победителей должны откорректировать данные финансирования и предоставить их. После этого станет известно, смогут ли власти Киева профинансировать другие дома.

Программа утепления домов введена с 2015-го года. Ее эффективность подтверждается вдвое более низкими суммами в платежках. За это время удалось утеплить более тысячи многоэтажек.

Петр Пантелеев добавил, что анонс программы на следующий год будет скоро.

Ранее мы рассказывали, будут ли в этом году субсидии.

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