Субсидиям быть! Рассказываем, как будет проходить оформление помощи в этом году

Приближается осень, а за ней — зима. Украинцы все больше волнуются, как будут платить за коммунальные услуги отопительного сезона этого года. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о субсидиях.

По его словам, ситуация с выплатой социальной помощи, субсидий и льгот — затруднена. Это происходит в частности из-за того, что у людей нет возможности обратиться в органы, занимающиеся этими вопросами.

Поэтому правительством было принято решение об автоматическом переназначении субсидий без обращения граждан к тем домохозяйствам, которые получали их в прошлый отопительный период.

— К концу прошлого отопительного периода у нас было почти 2,5 млн домохозяйств, которые получали субсидию, еще 1,5 млн — получали льготы.

Выплаты были автоматически продлены с учетом доходов и тарифов, установленных на сегодняшний день, — отметил Музыченко.

Следует обратить внимание на то, что доходы некоторых граждан могли уменьшиться из-за экономической ситуации в стране. Соответственно, они могут дополнительно нуждаться в жилищных субсидиях. Эти люди должны до начала отопительного сезона обратиться в соответствующие органы и оформить жилищные субсидии.

По словам Музыченко, количество потребителей субсидий в этом году может увеличиться на 10-15%.

Субсидии для безработных и ВПЛ

Если человек потерял работу, он должен обратиться в центр занятости, встать на учет и осуществлять активные действия по поиску работы. Тогда ему будет назначена пособие по безработице, затем он сможет оформить жилищную субсидию.

Назначение субсидий для ВПЛ осуществляется по месту фактического проживания, при условии предоставления документального подтверждения своего статуса.

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