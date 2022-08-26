Субсидіям бути! Розповідаємо, як цьогоріч відбуватиметься оформлення допомоги

Наближається осінь, а за нею — зима. Українці дедалі більше хвилюються, як платитимуть за комунальні послуги цьогорічного опалювального сезону. Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко розповів про субсидії.

За його словами, ситуація з виплатою соціальної допомоги, субсидій та пільг — ускладнена. Це відбувається зокрема через те, що у людей немає змоги звернутися до органів, які займаються цими питаннями.

Тому урядом було ухвалене рішення про автоматичне перепризначення субсидій без звернення громадян тим домогосподарствам, які отримували їх минулого опалювального періоду.

— На кінець минулого опалювального періоду ми мали майже 2,5 млн домогосподарств, які отримували субсидію, ще 1,5 млн — отримували пільги.

Виплати були автоматично подовжені з урахуванням доходів й тарифів, установленими на сьогодні, — зазначив Музиченко.

Треба звернути увагу на те, що доходи деяких громадян могли зменшитися через економічну ситуацію в країні. Відповідно, вони можуть додатково потребувати житлових субсидій. Ці люди мають до початку опалювального сезону звернутися до відповідних органів та оформити житлові субсидії.

За словами Музиченка, кількість споживачів субсидій цьогоріч може збільшитися на 10-15%.

Субсидії для безробітних та ВПО

Якщо людина втратила роботу, вона має звернутися до центру зайнятості, стати на облік й здійснювати активні заходи стосовно пошуку роботи. Тоді їй буде призначено допомогу по безробіттю, потім вона зможе оформити житлову субсидію.

Призначення субсидій для ВПО здійснюється за місцем фактичного проживання, за умови надання документального підтвердження свого статусу.

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