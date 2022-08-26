Економія

Субсидіям бути! Розповідаємо, як цьогоріч відбуватиметься оформлення допомоги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Серпня 2022, 07:30
субсидії
Фото: Pexels

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