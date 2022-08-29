Субсидия на оплату коммунальных услуг для безработных: как ее получить

Если в связи с войной ты потерял(-а) работу и получаешь пособие по безработице, ты можешь также получить скидку на оплату коммуналки. Субсидия для безработных стала доступна еще во время пандемии коронавируса, теперь ее запустили снова.

Субсидия для безработных

Чтобы получить субсидию, у тебя должен быть официальный статус безработного, который можно получить в центре занятости.

О возможности оформления субсидии для безработных рассказал заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.

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Для назначения субсидии таким гражданам будет учитываться доход не за предыдущие шесть месяцев, а размер материальной помощи по безработице.

Субсидия будет предоставляться на период поиска работы. Кстати, мы рассказывали, что в период военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ.

Как получить субсидию безработным

Стать на учет безработных в Центре занятости. Получать пособие по безработице. Подать заявление на назначение субсидии через Дию или в органах социальной защиты.

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