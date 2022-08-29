Субсидия на оплату коммунальных услуг для безработных: как ее получить

Если в связи с войной ты потерял(-а) работу и получаешь пособие по безработице, ты можешь также получить скидку на оплату коммуналки. Субсидия для безработных стала доступна еще во время пандемии коронавируса, теперь ее запустили снова.
Чтобы получить субсидию, у тебя должен быть официальный статус безработного, который можно получить в центре занятости.
О возможности оформления субсидии для безработных рассказал заместитель Министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона.
Для назначения субсидии таким гражданам будет учитываться доход не за предыдущие шесть месяцев, а размер материальной помощи по безработице.
Для назначения субсидии таким гражданам будет учитываться доход не за предыдущие шесть месяцев, а размер материальной помощи по безработице.
Субсидия будет предоставляться на период поиска работы. Кстати, мы рассказывали, что в период военного положения действует мораторий на повышение тарифов на газ.
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