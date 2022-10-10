Для мести и хлопка: характеристика дронов RAM II UAV, на которые Притула и Стерненко собрали 206 миллионов за пару часов

Когда враг думает, что может нас испугать, мы только становимся свирепее и беремся с большим рвением к борьбе. Это доказали сборы средств, которые организовали Сергей Притула и Сергей Стерненко.

Только за семь часов украинцы отправили благотворителям более 206 миллионов гривен, чтобы впоследствии приобрести дроны RAM II UAV для наших защитников.

Конечно, скорость сборов поражает, но чтобы их еще ускорить, следует разобраться, что это за вооружение, как оно поможет украинским военным и насколько качественно сможет отомстить врагу.

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– Судя по всему, из этого сбора выйдут не только дроны, но и… Нет, ну вот так сразу я вам все не выложу 😉 , – пишет Сергей Притула.

Что такое дрон RAM II UAV

RAM II UAV — это современная боевая беспилотная авиационная система с высокоточным баражирующим боеприпасом на базе одного из лучших украинских БПЛА Лелека-100 от компании DEVIRO, — отмечает официальный сайт производителя.

Также важно, что это разработка консорциума ведущих украинских предприятий по производству БПЛА, вооружения и взрывных устройств, а также компонентов и решений для беспилотных систем.

Среди них CDET, Ukrainian Armor, Neo Tech, Ukroboronprom, Spectechnoexport.

Более 22 лет “коллективного” опыта на рынке вооружения и БПЛА стали ключом к созданию универсального и эффективного решения — революционно простого в использовании высокоточного дрона-камикадзе.

Характеристика дронов RAM II UAV

Общий вес RAM II UAV может составлять около восьми килограммов, три килограмма из которых — это взрывчатка. Попадает дрон-камикадзе с точностью до одного метра.

Беспилотник имеет электрический двигатель, позволяющий ему бесшумно подбираться к цели. Провести в воздухе он может около 55 минут и отследить цель на дальности до 30 километров.

Гиростабилизационная камера Full HD с 10-кратным оптическим зумом облегчит идентификацию цели, а активная система визуального отслеживания — зафиксирует нужный объект в режиме реального времени, отследить его перемещение и отреагировать в случае необходимости.

Какие виды боеприпасов может нести дрон RAM II UAV

Дрон RAM II UAV может нести три вида боеприпасов, и их использование зависит от цели применения.

Термобарический снаряд поражает цели внутри зданий, а также малой бронированной техники с людьми.

поражает цели внутри зданий, а также малой бронированной техники с людьми. Противотанковый снаряд соответственно уничтожает тяжелобронированные цели на суше и в море.

соответственно уничтожает тяжелобронированные цели на суше и в море. Осколочно-фугасный снаряд предназначен для ликвидации живой силы врага на открытом пространстве.

Задонатить на дрон можно здесь.

Однако украинские военные получают вооружение даже в самых необычных ситуациях. Читай, как украинские военные сбили российский дрон и сделали так, чтобы он воевал на стороне ВСУ.

Фото: официальный сайт RAM II UAV.

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