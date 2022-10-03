Украина

Военные сбили, а пес Зевс нашел: как российский дрон теперь воюет на стороне ВСУ

Татьяна Доцяк 03 октября 2022, 23:00

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Хронология освобождения и объяснения экспертов — что означает для России потеря Лимана
Як працює Центр симуляції бойових дій у Києві
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