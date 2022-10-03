Военные сбили, а пес Зевс нашел: как российский дрон теперь воюет на стороне ВСУ

Национальная гвардия Украины на границе с Россией захватила вражеский беспилотник Зала. Теперь воздушный разведчик будет помогать нацгвардейцам уничтожать оккупантов.

Россияне очень гордились этим летательным аппаратом. Заявляли, что он неуязвим для украинских систем радиоэлектронной борьбы, однако нацгвардейцы все равно сбили его. При этом аппарат остался в рабочем состоянии.

Это произошло 30 сентября на украинско-российской границе в Гоптовке. Нацгвардейцы сбили российский беспилотник. Попали в этот якобы неуловимый и бесшумный аппарат украинские военные обычным автоматом.

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После этого он начал аварийное снижение с помощью парашюта и приземлился совершенно невредимым. Найти его помог пес Зевс, который тоже служит в ВСУ.

Когда нацгвардейцы увидели аппарат, то поняли, что это Зала, которым так гордятся россияне. Однако после того, как аппарат разобрали, выяснилось, что там нет российских деталей. Разве что липучки, как шутят военные.

А вот иностранные комплектующие здесь действительно передовые. Их общая стоимость составляет около 300 тысяч долларов.

Разведчик Зала снимает местность, ищет позиции и корректирует артиллерию. На нем установлена ​​японская камера и тепловизионный модуль, который может снимать днем ​​и ночью, а также передавать информацию онлайн при любых погодных условиях.

А еще этот аппарат достаточно легок, поскольку весит чуть более семи килограммов. Поэтому он может запускаться из рук без применения дополнительных устройств. Теперь беспилотник будет служить ВСУ, а страна-агрессор производить такие не сможет.

Военные говорят, что благодаря санкциям наших западных партнеров, россияне больше не в состоянии производить такие БпЛА.

А вот благодаря такому “российскому Ленд-лизу” этот БпЛА поможет нам бить оккупантов.

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