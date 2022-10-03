Україна

Військові збили, а пес Зевс знайшов: як російський дрон тепер воює на боці ЗСУ

Тетяна Доцяк 03 Жовтня 2022, 23:00

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