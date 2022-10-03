Військові збили, а пес Зевс знайшов: як російський дрон тепер воює на боці ЗСУ

Національна гвардія України на кордоні з Росією захопила ворожий безпілотник Зала. Тепер повітряний розвідник допомагатиме нацгвардійцям знищувати окупантів.

Росіяни дуже пишалися цим літальним апаратом. Заявляли, що він невразливий для українських систем радіоелектронної боротьби, однак нацгвардійці все одно збили його. При цьому апарат лишився в робочому стані.

Це сталось 30 вересня на українсько-російському кордоні в Гоптівці. Нацгвардійці збили російський безпілотник. Поцілили в цей нібито невловимий та безшумний апарат українські військові звичайним автоматом.

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Після цього він почав аварійне знижування, за допомогою парашуту, та приземлився абсолютно неушкодженим. Знайти його допоміг пес Зевс, який теж служить у ЗСУ.

Коли нацгвардійці побачили апарат, то зрозуміли, що це Зала, якою так пишаються росіяни. Однак після того, як його розібрали, з’ясувалось, що там немає жодної російської деталі. Хіба що липучки, як жартують військові.

А ось іноземні комплектуючі тут дійсно передові. Їх загальна вартість становить близько 300 тисяч доларів.

Розвідник Зала знімає місцевість, шукає позиції та корегує артилерію. На ньому встановлена японська камера та тепловізійний модуль, що може знімати й вдень, і вночі, а також передавати інформацію онлайн за будь-яких погодних умов.

А ще цей апарат досить легкий, оскільки важить трохи понад сім кілограмів. Тому може запускатись із рук без застосування додаткових пристроїв. Тепер безпілотник буде служити ЗСУ, а країна-агресорка виготовляти такі не зможе.

Військові говорять, що завдяки санкціям наших західних партнерів, росіяни більше не в змозі виготовляти такі БпЛА.

А ось завдяки такому “російському Ленд-лізу” цей БпЛА допоможе нам бити окупантів.

Поспішають оснащувати своїх захисників навіть українські діти. Читай, як у Запоріжжі школярі назбирали гроші на дрони для ЗСУ.

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