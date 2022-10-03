Армія аватарів по-українськи: у Києві готують пілотів дронів за допомогою новітніх технологій

У сучасній війні переможець — не той, хто кидає сотні тисяч людей на гарматне м’ясо, а той, хто має новітні технології та вміє ними користуватись.

Україна обирає другий варіант та готує професійних військовослужбовців, які вправно застосовують високотехнологічну зброю на полі бою.

Так у Києві створили унікальний Центр симуляції бойових дій, де проходять реабілітацію та перепідготовку поранені воїни. Про це повідомляє видання Вечірній Київ.

Як працює Центр симуляції бойових дій

У центрі навчають бойових льотчиків та операторів дронів за допомогою симуляторів зброї та варгеймінгу. Вони дають змогу змоделювати стратегічну та тактичну ситуацію на полі бою найбільш реалістично.

Технічне обладнання розробила група українських компаній. Воно значно дешевше за закордонні аналоги, які можуть коштувати навіть мільйони доларів, але не менш ефективне.

А найкраще — те, що такі центри можна з легкістю відкрити у всіх вітчизняних авіаполках та реабілітаційних закладах.

Боєць просто вдягає окуляри віртуальної реальності, керує джойстиком та тренується у змодельованому бою. Так можна опанувати різну техніку: від джавелінів та танків до артилерії та літаків-винищувачів.