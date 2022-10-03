Армія аватарів по-українськи: у Києві готують пілотів дронів за допомогою новітніх технологій

У сучасній війні переможець — не той, хто кидає сотні тисяч людей на гарматне м’ясо, а той, хто має новітні технології та вміє ними користуватись.
Україна обирає другий варіант та готує професійних військовослужбовців, які вправно застосовують високотехнологічну зброю на полі бою.
Так у Києві створили унікальний Центр симуляції бойових дій, де проходять реабілітацію та перепідготовку поранені воїни. Про це повідомляє видання Вечірній Київ.
У центрі навчають бойових льотчиків та операторів дронів за допомогою симуляторів зброї та варгеймінгу. Вони дають змогу змоделювати стратегічну та тактичну ситуацію на полі бою найбільш реалістично.
Технічне обладнання розробила група українських компаній. Воно значно дешевше за закордонні аналоги, які можуть коштувати навіть мільйони доларів, але не менш ефективне.
А найкраще — те, що такі центри можна з легкістю відкрити у всіх вітчизняних авіаполках та реабілітаційних закладах.
Боєць просто вдягає окуляри віртуальної реальності, керує джойстиком та тренується у змодельованому бою. Так можна опанувати різну техніку: від джавелінів та танків до артилерії та літаків-винищувачів.
Сьогодні йде інтегральна високотехнологічна війна. Розбудова навчальних центрів з авіасимуляторами — це перший крок у створені великої системи підготовки військових за рахунок віртуальних інтернет-технологій з використанням доповненої реальності.
Сьогодні йде інтегральна високотехнологічна війна. Розбудова навчальних центрів з авіасимуляторами — це перший крок у створені великої системи підготовки військових за рахунок віртуальних інтернет-технологій з використанням доповненої реальності.
Про це розповідає один з авторів проекту Юрій Зозуля.
Фото: Zozulya Blog
Крім того, важливість цього центру полягає ще й у тому, що він реабілітує поранених бійців, допомагає відволіктись від депресії, подолати постфронтові психологічні травми та знову відчути себе корисними в бою.
І для цього не потрібно повертатись на передову! Адже за допомогою інтернету можна під’єднуватись до реального повітряного бою з будь-якої точки України.
Представник Фонду Нове відродження України Ярослав Бондаренко мріє створити справжню армію аватарів, тобто поранених бійців, які попри все знову хочуть служити батьківщині.
Ми розвиваємо дронні симулятори та готуємо аватарів — пілотів дронів для участі в реальних дронних битвах та аеророзвідці. Армія аватарів дронів має стати надійним щитом України і під час війни, і в майбутньому, — каже він.
Ми розвиваємо дронні симулятори та готуємо аватарів — пілотів дронів для участі в реальних дронних битвах та аеророзвідці. Армія аватарів дронів має стати надійним щитом України і під час війни, і в майбутньому, — каже він.
Головне фото: Zozulya Blog
Щоб наші бійці якомога швидше відновлювались, пропонуємо тобі долучитись до протезування українців та пожертвувати гроші на добру справу.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!