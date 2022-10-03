Украина

Армия аватаров по-украински: в Киеве готовят пилотов дронов с помощью новейших технологий

Елена Яковлева, редактор сайта 03 октября 2022, 12:00
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