Армия аватаров по-украински: в Киеве готовят пилотов дронов с помощью новейших технологий

В современной войне победитель — не тот, кто бросает сотни тысяч людей на пушечное мясо, а тот, кто владеет новейшими технологиями и умеет ими пользоваться.

Украина выбирает второй вариант и готовит профессиональных военнослужащих, умело применяющих высокотехнологичное оружие на поле боя.

Так в Киеве был создан уникальный Центр симуляции боевых действий, где проходят реабилитацию и переподготовку раненые воины. Об этом сообщает издание Вечерний Киев.

Как работает Центр симуляции боевых действий

В центре обучают боевых летчиков и операторов дронов с помощью симуляторов оружия и варгейминга. Они позволяют смоделировать стратегическую и тактическую ситуацию на поле боя наиболее реалистично.

Техническое оборудование разработала группа украинских компаний. Оно значительно дешевле зарубежных аналогов, которые могут стоить даже миллионы долларов, но не менее эффективно.

А лучше всего — то, что такие центры можно с легкостью открыть во всех отечественных авиаполках и реабилитационных заведениях.

Боец просто надевает очки виртуальной реальности, управляет джойстиком и тренируется в смоделированном бою. Так можно овладеть разной техникой: от джавелинов и танков до артиллерии и самолетов-истребителей.

Сегодня идет интегральная высокотехнологичная война. Развитие учебных центров с авиасимуляторами — это первый шаг в создании большой системы подготовки военных за счет виртуальных интернет-технологий с использованием дополненной реальности.

Об этом рассказывает один из авторов проекта Юрий Зозуля.