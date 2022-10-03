Армия аватаров по-украински: в Киеве готовят пилотов дронов с помощью новейших технологий

В современной войне победитель — не тот, кто бросает сотни тысяч людей на пушечное мясо, а тот, кто владеет новейшими технологиями и умеет ими пользоваться.
Украина выбирает второй вариант и готовит профессиональных военнослужащих, умело применяющих высокотехнологичное оружие на поле боя.
Так в Киеве был создан уникальный Центр симуляции боевых действий, где проходят реабилитацию и переподготовку раненые воины. Об этом сообщает издание Вечерний Киев.
В центре обучают боевых летчиков и операторов дронов с помощью симуляторов оружия и варгейминга. Они позволяют смоделировать стратегическую и тактическую ситуацию на поле боя наиболее реалистично.
Техническое оборудование разработала группа украинских компаний. Оно значительно дешевле зарубежных аналогов, которые могут стоить даже миллионы долларов, но не менее эффективно.
А лучше всего — то, что такие центры можно с легкостью открыть во всех отечественных авиаполках и реабилитационных заведениях.
Боец просто надевает очки виртуальной реальности, управляет джойстиком и тренируется в смоделированном бою. Так можно овладеть разной техникой: от джавелинов и танков до артиллерии и самолетов-истребителей.
Сегодня идет интегральная высокотехнологичная война. Развитие учебных центров с авиасимуляторами — это первый шаг в создании большой системы подготовки военных за счет виртуальных интернет-технологий с использованием дополненной реальности.
Сегодня идет интегральная высокотехнологичная война. Развитие учебных центров с авиасимуляторами — это первый шаг в создании большой системы подготовки военных за счет виртуальных интернет-технологий с использованием дополненной реальности.
Об этом рассказывает один из авторов проекта Юрий Зозуля.
Фото: Zozulya Blog
Кроме того, важность этого центра состоит еще и в том, что он реабилитирует раненых бойцов, помогает отвлечься от депрессии, преодолеть постфронтовые психологические травмы и снова почувствовать себя полезными в бою.
И для этого не нужно возвращаться на передовую! Ведь с помощью Интернета можно подключаться к реальному воздушному бою с любой точки Украины.
Представитель Фонда Новое возрождение Украины Ярослав Бондаренко мечтает создать настоящую армию аватаров, то есть раненых бойцов, которые, несмотря ни на что, снова хотят служить родине.
Мы развиваем дронные симуляторы и готовим аватаров — пилотов дронов для участия в реальных дронных битвах и аэроразведке. Армия аватаров дронов должна стать надежным щитом Украины и во время войны, и в будущем, — говорит он.
Мы развиваем дронные симуляторы и готовим аватаров — пилотов дронов для участия в реальных дронных битвах и аэроразведке. Армия аватаров дронов должна стать надежным щитом Украины и во время войны, и в будущем, — говорит он.
Главное фото: Zozulya Blog
Чтобы наши бойцы как можно скорее восстанавливались, предлагаем приобщиться к протезированию украинцев и пожертвовать деньги на доброе дело.
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