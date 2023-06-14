Эффективная организация пространства: как красиво и удобно разместить вещи в гардеробной

Знакома ли тебе ситуация, когда утром открываешь шкаф и думаешь: “Что сегодня надеть, ведь у меня нет нормальных вещей”? В этот момент мы думаем, что нам нужна новая одежда, покупаем ее, кладем в шкаф и через определенное время история повторяется.

Дело в том, что мы можем потерять вещи в шкафу из-за неправильной организации. Может показаться странным, но это так. Когда на полке несколько стопок футболок и кофточек спрятаны одна за другой, мы забываем даже, какие вещи у нас есть. Поэтому мы расскажем, как эффективно и удобно организовать свой гардероб.

Чтобы организовать место для вещей, тебе нужны вешалки, полочки для обуви, органайзеры. Возможно, чехлы для вещей (платья на особенный случай или костюмы). Преимущественно, тебе понадобятся вешалки и многое.

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Как организовать гардеробную

Иметь гардеробную дома — наверное, самый удобный вариант. У тебя есть комнатка для одежды, а в спальне или зале большие шкафы не занимают лишнего места. Но чтобы гардеробная не стала местом скопления гор не сложенной одежды, нужно правильно организовать пространство.

Типы гардеробной

Прежде всего нужно знать, что есть несколько типов гардеробных комнат:

открытая — когда есть только стойки для вешалок, открытые полки для обуви, корзины-сетки и т.п.;

закрытые — когда в комнате есть шкафы, тумбочки и т.п.;

смешанные — когда элементы закрытой и открытой гардеробной перекликаются.

Впрочем, независимо от типа гардеробной, она не должна превращаться в склад. Нужно соблюдать правильную организацию вещей.

Сортировка вещей

Прежде всего, нужно перебрать все свои вещи и разделить их на те, которые должны висеть на вешалке (рубашки, пиджаки, платья, брюки и т.д.), и те, которые можно сложить на полочке (джинсы, свитера, футболки и т.д.).

Какую одежду можно хранить на вешалках

На вешалках нужно хранить ту одежду, которая не растянется и не деформируется. Трикотаж лучше всего сложить в аккуратные столбики и чуть-чуть раздвинуть их между собой. Тогда нужную вещь можно будет легко вытащить.

На плечиках лучше хранить одежду из льна, ведь ее сложно гладить. Пиджаки, пальто, куртки тоже нужно размещать на вешалках. Лучше выбирать деревянные, ведь они будут дольше сохранять форму одежды.

Футболки можно как вешать, так и складывать. Это зависит от того, на что тебе хватит места.

Многоуровневая организация

Следует делать переорганизацию гардероба хотя бы раз в сезон для удобного пользования. Обычно в гардеробных комнатах полочки расположены от пола до потолка. Так что сверху нужно хранить сезонную одежду и обувь, которой ты сейчас не пользуешься.

К примеру, летом на верхние полочки переносить зимние куртки, обувь, теплые свитера. А ниже разложить футболки, рубашки, шорты и т.д.

Зимой наоборот — летние вещи перенести вверх, а зимние разместить на нижних полочках.

Сортировка одежды по цвету

На полочках и вешалках следует рассортировать одежду по цвету. Так легче понять, какая цветовая гамма преобладает в твоем стиле, которой не хватает. Также это визуально аккуратно и эстетично.

Как хранить мелочи и аксессуары

Белье лучше сложить в выдвижные ящики. Чтобы оно не превратилось в кучу одежды — нужно приобрести специальные органайзеры. Носки, гольфы и колготки можно складывать в выдвижные корзины.

Если у тебя много сумок, для них нужно выделить несколько полок. Развешивание подойдет только для текстильных сумок и для тех, которыми пользуешься часто. Иначе сумки могут потерять свою форму.

Ремень можно разместить на специальных вешалках или планках с крючками. Также можно скрученными хранить такие изделия в ящике.

Шарфы и шейные платки следует также красиво завязать на вешалке.

Как хранить обувь

Большинство людей хранят обувь в коробках. Впрочем, для обуви нужно выделить несколько полочек. Обувь, которую ты носишь в течение сезона, можно не прятать в коробки каждый раз после прогулки. А перед тем как поставить ее на полочку в гардеробной, нужно протереть подошву.

Но ту, которой ты не пользуешься долго, следует прятать в специальные органайзеры. Некоторую обувь, например, из замши или определенных видов тканей, лучше хранить в мешочках, чтобы те не пылились.

Обувь не должна сжиматься при хранении, ведь она деформируется.

Как складывать одежду в шкафу

У многих людей нет гардеробной, зато есть дома несколько шкафов, в которых тоже нужно навести порядок. Чтобы красиво и удобно организовать пространство в шкафу, можно следовать предыдущим советам, в частности, сортировать вещи по цвету, развешивать на вешалках или складывать на полках, использовать органайзеры и многоуровневую организацию.

Впрочем, в шкафу у нас гораздо меньше места, а надо вместить все вещи. Для секции с вешалками нужно выбирать те, которые содержат несколько уровней. На них можно повесить брюки и пиджак или несколько футболок.

На полках нужно размещать одежду так, чтобы стопки не перекрывали друг друга. Возможно, это знак, что нужно перебрать вещи и избавиться от лишнего.

Попробуй добавить в шкаф несколько полочек. Бывает так, что секция для вешалок расположена на всю высоту шкафа. Но наша одежда не такая длинная. Поэтому вниз можно добавить одну полочку или еще одну стойку для вешалок. Так у тебя появится место, где, например, можно расположить обувь или сумки.

Если у тебя есть несколько шкафов дома, можно их поделить. Например, в одном шкафу держать только куртки, пальто и другую верхнюю одежду, в другом — более легкую, такую как рубашки, пиджаки и т.д.

Собирай полностью образ

На удобных вешалках, на которых можно повесить несколько вещей, можно сразу собирать полноценный образ. Повесить рубашку и брюки, которые подходят друг другу. Также можно поступить с платьем и пиджаком, юбкой и топом, брюками и футболкой. Так не придется долго искать вещи и думать, что надеть с утра.

Чтобы выглядеть стильно, не нужно иметь полный шкаф вещей. Ранее мы рассказывали о десяти вещах для базового гардероба, из которых можно сделать разные образы.

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