Ефективна організація простору: як красиво та зручно розмістити речі у гардеробній

Чи знайома тобі ситуація, коли зранку відкриваєш шафу й думаєш: “Що сьогодні вдягти, адже не маю нормальних речей”? У цей момент ми думаємо, що нам потрібен новий одяг, купуємо його, кладемо до шафи, і за певний час історія повторюється.

Річ у тім, що ми можемо загубити речі в шафі через неправильну організацію. Може здатися дивним, але це так. Коли на поличці кілька стопок футболок та кофтинок, сховані одна за одною, ми забуваємо навіть, що це за речі. Тому сьогодні ми розповімо, як ефективно та зручно організувати свій гардероб.

Щоб організувати місце для речей, тобі потрібні вішаки, полички для взуття, органайзери, можливо, чохли для речей (вечірніх суконь чи костюмів). Переважно, тобі знадобляться вішаки, і багато.

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Як організувати гардеробну

Мати гардеробну вдома — напевно, найзручніший варіант. У тебе є кімнатка для одягу, а у спальні чи залі великі шафи не займають зайвого місця. Але, щоб гардеробна не стала місцем скупчення гір нескладеного одягу, треба правильно організувати простір.

Типи гардеробної

Насамперед, треба знати, що є кілька типів гардеробних кімнат:

відкрита — коли є лише стійки для вішаків, відкриті полиці для взуття, корзини-сітки тощо;

закриті — коли у кімнаті є шафи, тумбочки тощо;

змішані — коли елементи закритої та відкритої гардеробної перегукуються.

Утім, незалежно від типу гардеробної, вона не повинна перетворюватися на склад. Треба дотримуватися правильної організації речей.

Сортування речей

Насамперед треба перебрати усі свої речі та поділити їх на ті, які мають висіти на вішаку (сорочки, піджаки, сукні, штани тощо), та ті, які можна скласти на поличці (джинси, светри, футболки тощо).

Який одяг можна зберігати на вішаках

На вішаках треба зберігати той одяг, який не розтягнеться та не деформується. Трикотаж найкраще скласти в акуратні стовпчики і трохи розсунути їх між собою, тоді потрібну річ можна буде легко витягнути.

На плічках краще зберігати одяг з льону, адже його складно прасувати. Піджаки, пальта, куртки теж треба розміщувати на вішаках. Краще обирати дерев’яні, адже вони довше зберігатимуть форму одягу.

Футболки можна як вішати, так і складати. Це залежить від того, на що тобі вистачить місця.

Багаторівнева організація

Варто робити переорганізацію гардероба хоча б раз на сезон для зручного користування. Зазвичай у гардеробних кімнатах полички розташовані від підлоги до стелі. Тож згори треба зберігати сезонний одяг і взуття, яким ти зараз не користуєшся.

Наприклад, влітку на верхні полички переносити зимові куртки, взуття, теплі светри. А нижче розкласти футболки, сорочки, шорти тощо.

Взимку навпаки — літні речі перенести нагору, а зимові розташувати на нижніх поличках.

Сортування одягу за кольорами

На поличках та вішаках варто розсортувати одяг за кольорами. Так легше зрозуміти, яка кольорова гама переважає у твоєму стилі, а якої не вистачає. Також це візуально охайно та естетично.

Як зберігати дрібниці та аксесуари

Білизну краще скласти у висувні шухляди. Щоб вона не ставала купою одягу — треба придбати спеціальні органайзери. Шкарпетки, гольфи та колготки можна складати у висувні кошики.

Якщо ти маєш багато сумок, для них треба виділити кілька полиць. Розвішування підійде лише для текстильних сумок і тих, якими користуєшся часто. Інакше сумки можуть втрати свою форму.

Ремінь можна розмістити на спеціальних вішаках або планках з гачками. Також можна скрученими зберігати ці вироби у шухляді.

Шарфи та шийні хустки варто також красиво зав’язати на вішаку.

Як зберігати взуття

Переважна більшість людей зберігає взуття у коробках. Утім, для взуття треба виділити кілька поличок. Взуття, яке ти носиш протягом сезону, можна не ховати у коробки щоразу після прогулянки. А перед тим як поставити його на поличку у гардеробній, треба протерти підошву.

Але те, яким ти не користуєшся довго, варто ховати у спеціальні органайзери.

Деяке взуття, наприклад, з замші чи певних видів тканин, краще зберігати у мішечках, щоб воно не припадало пилом.

Взуття не повинно стискатися при зберіганні, адже воно деформується.

Як складати одяг у шафі

У багатьох людей немає гардеробної, зате є вдома кілька шаф, в яких теж потрібно навести лад. Щоб красиво та зручно організувати простір у шафі, можна дотримуватися попередніх порад, зокрема щодо сортування речей за кольором, розвішування на вішаках чи складання на полицях, використання органайзерів та багаторівневої організації.

Утім, у шафі ми маємо набагато менше місця, а треба вмістити усі речі. Тож для секції з вішалками треби обирати ті, які містять кілька рівнів. На них можна повісти штани та піджак чи кілька футболок.

На полицях треба розміщувати одяг так, щоб стовпчики не перекривали одне одного. Можливо, це знак, що треба перебрати речі та позбутися зайвого.

Спробуй додати до шафи кілька поличок. Буває так, що секція для вішаків має висоту всієї шафи. Але наш одяг не такий довгий. Тому вниз можна додати одну поличку або стійку для вішаків. Так у тебе з’явиться місце, де, наприклад, можна розташувати взуття чи сумки.

Якщо ти маєш кілька шаф удома, можна їх поділити. Наприклад, в одній шафі тримати лише куртки, пальта та інший верхній одяг, в іншій — більш легкий, як-от сорочки, піджаки тощо.

Збирай повністю образ

На зручних вішаках, на яких можна повісити кілька речей, можна відразу збирати повноцінний образ. Повісити сорочку й штани, які пасують одне одному. Так само зробити з сукнею та піджаком, спідницею і топом, штанами і футболкою тощо. Так не доведеться довго шукати речі й думати, що вдягнути зранку.

Щоб виглядати стильно — не треба мати повну шафу речей. Раніше ми розповідали про десять речей для базового гардероба, з яких можна зробити різні образи.

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