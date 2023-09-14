Файтинги, квести та виживання! Добірка ігор на ПК та консолі, які вийдуть цієї осені

Осінь стане атмосферною та сповненою приємних моментів, якщо проводити її разом зі щирими людьми та робити те, що любиш. Одним з простих та дієвих способів відпочити, приємно провести час та розважитися, є ігри на ПК чи консоль.

Якщо ти любиш захопливі квести, цікаві історії чи інтенсивну боротьбу, читай про 10 ігор, які незабаром вийдуть на ПК та консолі. Про ігри та дати релізів — у матеріалі.

10 ігор на ПК та консолі, які вийдуть восени: добірка на різний смак

Добіркою цікавих ігор та датами їх релізів поділилося видання The Village. Важливо зазначити, що вони мають різні вікові обмеження, тому батькам слід перевіряти ігри на чутливість та жорстокий контент перед покупкою.

Зараз також дивляться

Alan Wake II

Це продовження історії письменника, що рятує дружину. Перша частина вийшла у 2010 році. Темні надприродні сили, написані письменником, втілилися у життя. Врятувати дружину вдалося завдяки кінцівці роману.

Але врятувати себе не вдалося, тому Алан мріє про смерть. У продовженні йому доведеться вибиратися з полону та написати історію. Гра вийде 27 жовтня на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Call of Duty: Modern Warfare III

20 гра з серії розповість нам, що відбувається за рік після Call of Duty: Modern Warfare II. Капітану Прайсу та контртерористичній групі потрібно зловити нового злодія-терориста.

Гра вийде 10 листопада на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One та PC.

Marvel’s Spider Man 2

Друга частина спайдермена така ж очікувана, як і перша. Після успіху першої частини, у другій гравці зможуть насолодитися грою відразу за двох протагоністів — Пітера Паркера та Майлза Моралеса.

Гра стане доступною 20 жовтня на PlayStation 5.

Assassin’s Creed Mirage

Черговий Assassin’s Creed буде присвячений поверненню додому — дія відбувається у середньовічному Багдаді. На першому плані історія, а не крафт. Вона обіцяє гравцям сюжетні повороти та справді цікаві елементи.

Гра вийде 5 жовтня на PlayStation 5, PlayStation 4, Windows (Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Доповнення, яке стало довгоочікуваним через виправлення помилок. Там переробили базу основної гри. Гра має багато системних вимог, наприклад, налаштування Core i7-12700 та Ryzen 7 7800.

Реліз запланований на 26 вересня. Доповнення вийде на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC.

Starfield

6 вересня гра вийшла на ПК та Xbox Series X/S. Вона від розробників ігор The Elder Scrolls і Fallout 3. Сюжет такий: у секторі космосу тривала війна між двома міжзірковими урядами, яка закінчилася підписанням хиткого договору. Дії гри відбуваються у 2330 році.

Реліз задовго до випуску назвали Skyrim у космосі. Гра не вийде на PlayStation.

Mortal Kombat 1

Після перезапуску всесвіту Смертельної битви Mortal Kombat майже нічого не змінилося. Тому це новий файтинг, який чудово підійде для командної гри. У ньому представлять нові прийоми та фаталіті, персонажів та сюжетну лінію.

Гра буде доступна з 19 вересня для власників PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC.

Baldur’s Gate 3

Цю гру вже називають однією з кращих РПГ в історії. Реліз відбувся 6 вересня на ПК та PlayStation 5. Це одна з перших ігор ААА-класу з повноцінною українською локалізацією.

Незабаром відбудеться реліз на MacOS і Xbox нового покоління. У сюжеті гравця викрадає таємничий корабель. У персонажа імплантують пуголовок. Головний герой має втекти з полону та позбутися імпланту таким чином, аби вижити, та ще й врятувати інших.

Payday 3

Сюжет схожий на фільм, де команда злочинців утретє збирається для того, аби тримати в напрузі поліцію та охорону. Представники криміналу зіштовхнуться зі збором персональних даних та дарквебом, а також іншими сучасними викликами. У гру повернуться Далас, Гокстон, Чейнз та Вулф.

Гра вийде 21 вересня на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC.

Hellboy: Web of Wyrd

Хеллбой відомий за фільмами, але ігрова адаптація не менш цікава. Гра повертає до канону з коміксів Майка Міньйоли. Тут відтворили автентичний стиль та зробили ставку на ближній бій.

Реліз відбудеться 4 жовтня на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch та PC.

А поки ти чекаєш на реліз новинок, раніше ми розповідали, в які настільні ігри пограти з друзями.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.