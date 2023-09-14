Файтинги, квесты и выживание! Подборка игр на ПК и консоли, которые выйдут этой осенью

Осень станет атмосферной и полной приятных моментов, если проводить ее вместе с искренними людьми и делать то, что любишь. Одним из простых и действенных способов отдохнуть, приятно провести время и развлечься — игры на ПК или консоль.

Если ты любишь увлекательные квесты, интересные истории или интенсивную борьбу, читай о 10 играх, которые скоро выйдут на ПК и консоли. Об играх и датах релизов — в материале.

10 игр на ПК и консоли, которые выйдут осенью: подборка на разный вкус

Подборкой интересных игр и датами их релизов поделилось издание The Village. Важно отметить, что они имеют разные возрастные ограничения, поэтому родителям следует проверять игры на чувствительность и жестокий контент перед покупкой.

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Alan Wake II

Это продолжение истории писателя, спасающего жену. Первая часть вышла в 2010 году. Темные сверхъестественные силы, написанные писателем, воплотились в жизнь. Спасти жену удалось благодаря концовке романа.

Но спасти себя не удалось, поэтому Алан мечтает о смерти. В продолжении ему придется выбираться из плена и написать историю. Игра выйдет 27 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S.

Call of Duty: Modern Warfare III

20 игра из серии расскажет нам, что происходит через год после Call of Duty: Modern Warfare II. Капитану Прайсу и контртеррористической группе нужно поймать нового преступника-террориста.

Игра выйдет 10 ноября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и PC.

Marvel’s Spider Man 2

Вторая часть спайдермена так же ожидаема, как и первая. После успеха первой части, во второй игроке смогут насладиться игрой сразу за двух протагонистов — Питера Паркера и Майлза Моралеса.

Игра станет доступна 20 октября на PlayStation 5.

Assassin’s Creed Mirage

Очередной Assassin’s Creed будет посвящен возвращению домой — действие происходит в средневековом Багдаде. На первом плане история, а не крафт. Игра обещает игрокам сюжетные повороты и интересные элементы.

Игра выйдет 5 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Windows (Ubisoft Connect, Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X/S, Amazon Luna.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Дополнение, которое стало долгожданным из-за устранения ошибок. Там переработали базу основной игры. Игра имеет множество системных требований, например, настройки Core i7-12700 и Ryzen 7 7800.

Релиз намечен на 26 сентября. Дополнение выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC.

Starfield

6 сентября игра вышла на ПК и Xbox Series X/S. Она от разработчиков игр The Elder Scrolls и Fallout 3. Сюжет такой: в секторе космоса длилась война между двумя межзвездными правительствами, закончившаяся подписанием неустойчивого договора. Действия игры происходят в 2330 году.

Релиз задолго до выпуска был назван Skyrim в космосе. Игра не выйдет на PlayStation.

Mortal Kombat 1

После перезапуска вселенной Смертельной битвы Mortal Kombat почти ничего не изменилось. Поэтому это новый файтинг, который отлично подойдет для командной игры. В нем представят новые приемы и фаталити, персонажей и сюжетную линию.

Игра будет доступна с 19 сентября для владельцев PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC.

Baldur’s Gate 3

Эту игру уже называют одной из лучших РПГ в истории. Релиз состоялся 6 сентября на ПК и PlayStation 5. Это одна из первых игр класса ААА с полноценной украинской локализацией.

В скором времени состоится релиз на MacOS и Xbox нового поколения. По сюжету игрока похищает таинственный корабль. В персонажа имплантируют головастик. Главный герой должен сбежать из плена и избавиться от импланта таким образом, чтобы выжить, да еще и спасти других.

Payday 3

Сюжет похож на фильм, где команда преступников собирается в третий раз, чтобы держать в напряжении полицию и охрану. Представители криминала столкнутся со сбором персональных данных и дарквебом, а также с другими современными вызовами. В игру вернутся Даллас, Хокстон, Чейнз и Вулф.

Игра выйдет 21 сентября на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC.

Hellboy: Web of Wyrd

Хеллбой известен по фильмам, но игровая адаптация не менее интересна. Игра возвращает к канону из комиксов Майка Миньолы. Здесь воспроизвели аутентичный стиль и сделали ставку на ближний бой.

Релиз состоится 4 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

А пока ты ждешь релиза новинок, раньше мы рассказывали, в какие настольные игры поиграть с друзьями.

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