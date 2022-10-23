Не знаешь, как провести время с друзьями? Держи три игры, которые сделают ваш вечер незабываемым

Помнишь ли ты, как было хорошо собираться на дворе с друзьями и где-то в халабуде играть в карты? Или как по вечерам родители уже были уставшие, но все равно ради тебя играли в настольные игры? А как бабушка с дедушкой поддавались, чтобы ты не расстраивался(-лась)?

Именно настольными играми ты можешь украсить холодный осенний вечер рядом с близкими.

Мы подготовили для тебя три игры, которые отлично подойдут для вечера с друзьями. Приобрести их можно в интернет-магазинах.

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С молотка!

Новая экономическая игра от украинских создателей, которая построена на аукционах, из которых ты получаешь дома. Она разделена на два этапа: покупка недвижимости и ее продажа.

В первой части каждый раз открывается такое количество домов, сколько есть игроков.

С помощью денег ты забираешь дома с самой высокой цифрой, но здесь главное не входить в кураж, потому что даже самым маленьким домом можно забрать крупный чек.

Второй этап заключается в том, что открываются чеки с определенными суммами (от 0 до 15 000 тысяч). Вы сбрасываете свои домики сначала взакрытую и только потом, когда все определились, открываете их. Наибольший чек забирает тот, у кого большая цифра на недвижимости.

В конце игры подсчитываются деньги и суммы из чеков. Выигрывает тот, кто имеет самую большую конечную сумму.

Игра рассчитана от двух до шести человек.

Бенг!

Если не знаешь, что делать вечером, выбирай эту игру. С ней ты перенесешься на Дикий Запад, где всем управляет шериф. Очень простая игра, но с маленькой особенностью: по разговорам и действиям твоих друзей нужно понять, кто действительно друг, а кто станет мишенью для твоих выстрелов.

Да, в этом случае каждый сам за себя! Всегда планируй и рассчитывай, сможешь ли ты до конца завершить то, что начал(-а), не убьют ли тебя после твоего хода.

Суть игры состоит в том, чтобы одна из команд одержала победу. У каждого будет тайная роль, и ты должен(-на) будешь догадаться, кто с кем играет: шериф с помощником, бандиты вместе и ренегат — играет сам за себя.

Суть игры понятна: добро должно победить зло, а вот ренегату нужно сначала побороть зло, а уже потом один на один выйти с шерифом.

Ваши бои будут проходить с помощью карт.

Игра рассчитана на три – восемь человек.

Codenames

Разбавить вечер поможет игра, созданная по основе Alias, но уже более обновленная и интересная.

Вы делитесь на две команды. Каждая определяет свой цвет (синий или красный). Разложив перед собой карты 5х5 и выбрав капитанов, берущих карту-ключ, где будут указаны слова разных команд, можно начинать игру.

Главным правилом игры является то, что вы должны объяснять одним словом и цифрой, для того чтобы соединить похожие слова. Пример: любовь 2 — супруги и дети.

Игра идет по кругу. Если твоя команда правильно отгадала, то вы кладете свою карту агента. Если слово касается команды соперников, то кладете их карту агента. Также есть нейтральные слова и слово-убийца — попадая на него, вы сразу проигрываете.

Игра для двух и более человек.

На улице будет холодно, а вот в твоей квартире будет очень горячо, ведь настольные игры всегда вызывают массу эмоций. Чтобы снизить градус напряжения, ты можешь приготовить для своих гостей освежающие напитки.