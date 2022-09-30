Не знаєш, як провести час із друзями? Тримай три гри, які зроблять ваш вечір незабутнім

Чи пам’ятаєш ти, як добре було збиратися надворі з друзями і десь у халабуді грати в карти? Чи як вечорами батьки вже були зморені, але все одно заради тебе грали в настільні ігри? А як бабуся з дідусем піддавалися, щоб ти не сумував(-ла)?

Саме настільними іграми ти можеш прикрасити холодний осінній вечір поруч із близькими.

Ми підготували для тебе три цікаві ігри, які чудово підійдуть для вечора з друзями. Придбати їх можна в інтернет-магазинах.

З молотка!

Нова економічна гра від українських творців, яка побудована на аукціонах, з яких ти отримуєш будівлі. Вона поділена на два етапи: купівля нерухомості та її продаж.

У першій частині щоразу відкриваєтеться така кількість будинків, скільки є гравців.

За допомогою грошей ти забираєш будинки з найвищою цифрою, але тут головне не входити в кураж, тому що навіть найменшим будинком можна забрати найбільший чек.

Другий етап полягає в тому, що відкриваються чеки з певними сумами (від 0 до 15 000 тисяч). Ви викидаєте свої будиночки спочатку закритими і лише потім, коли всі визначились, відкриваєте їх. Найбільший чек забирає той, у кого найбільша цифра на нерухомості.

У кінці гри підраховуються гроші та суми з чеків. Виграє той, хто має найбільшу кінцеву суму.

Гра розрахована від двох до шести осіб.

Бенг

Якщо не знаєш, що робити увечері, вибирай цю гру. З нею ти перенесешся на Дикий Захід, де всім керує шериф. Дуже проста гра, але з маленькою особливістю. За розмовами та діями твоїх друзів треба зрозуміти, хто ж насправді друг, а хто стане мішенню для твоїх пострілів.

Так, тут кожен сам за себе! Завжди плануй та розраховуй, чи зможеш ти до кінця завершити те, що почав(-ла), чи не вб’ють тебе після твого ходу. Суть гри полягає в тому, щоб якась із команд здобула перемогу.

У кожного буде таємна роль, і ти муситимеш здогадатися, хто з ким грає: шериф з помічником, бандити разом та ренегат — грає сам за себе.

Суть гри зрозуміла: добро має перемогти зло, а ось ренегату потрібно спочатку побороти зло, а вже потім сам на сам вийти з шерифом.

Ваші бої відбуватимуться за допомогою карток.

Гра розрахована на троє – вісім осіб.

Codenames

Розбавити вечір допоможе гра, яка створена за основою Alias, але вже більш оновлена та цікава.

Гравці діляться на дві команди. Кожна визначає свій колір (синій або червоний). Розклавши перед собою картки 5х5 та вибравши капітанів, які беруть карту-ключ, де будуть зазначені слова різних команд, можна починати гру.

Головним правилом гри є те, що ви повинні пояснювати одним словом та цифрою, для того, щоб поєднати схожі слова. Приклад: любов 2 — подружжя та діти.

Гра йде по колу. Якщо твоя команда правильно відгадала, то ви кладете свою картку агента. Якщо слово стосується команди суперників, то кладете їхню картку агента. Також є нейтральні слова та слово-вбивця — потрапляючи на нього, ви відразу програєте.

Гра для двох і більше осіб.

На вулиці буде холодно, а ось у твоїй квартирі буде дуже гаряче, адже настільні ігри завжди викликають безліч емоцій. Щоб знизити градус напруги, можеш приготувати для своїх гостей освіжаючі напої.