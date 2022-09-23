Для ендорфінів та естетичної насолоди — вишукані алкогольні коктейлі для вечірки

Навіть під час війни психологи наголошують на тому, що приємне проведення часу в компанії друзів та близьких дарує людям відчуття розслаблення та спокою, а також сприяє виробленню гормонів щастя.
Тож не має нічого страшного в тому, щоб відпочити з келихом якогось міцного напою. Особливо, якщо ти робиш це культурно та естетично.
Ми зібрали для тебе прості рецепти вишуканих алкогольних коктейлів на основі віскі, джину та мартіні, якими ти можеш зустрічати своїх гостей.
Інгредієнти на одну склянку:
Спосіб приготування:
Спосіб приготування:
Інгредієнти на одну склянку:
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