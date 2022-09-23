Для ендорфінів та естетичної насолоди — вишукані алкогольні коктейлі для вечірки

Навіть під час війни психологи наголошують на тому, що приємне проведення часу в компанії друзів та близьких дарує людям відчуття розслаблення та спокою, а також сприяє виробленню гормонів щастя.

Тож не має нічого страшного в тому, щоб відпочити з келихом якогось міцного напою. Особливо, якщо ти робиш це культурно та естетично.

Ми зібрали для тебе прості рецепти вишуканих алкогольних коктейлів на основі віскі, джину та мартіні, якими ти можеш зустрічати своїх гостей.

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Коктейлі на основі віскі

Зігрівальний коктейль з віскі

Інгредієнти на одну склянку:

1/2 віскі Johnnie Walker Red label

медовий сироп

1/3 гарячої води

3 сушені гвоздики

свіжовичавлений лимонний сік

шматочок лимона

палички кориці

Спосіб приготування:

Влий у склянку віскі, ​медовий ​сироп, гарячу воду та гвоздику та обережно перемішай. Вичави сік лимона та додай до коктейлю на свій смак. ​Прибери зі склянки гвоздику, а потім прикрась келих скибочкою лимона та паличкою кориці.​

Старомодний віскі

Інгредієнти на одну склянку:

1 ч.л. цукрової пудри

1/4 гіркої настоянки Angostura Bitters

50 мл шотландського віскі Dewars

кубики льоду

1 апельсин

Спосіб приготування:

Додай цукор разом з настоянкою Angostura Bitters та невеликою кількістю гарячої води у келих. Перемішуй суміш, поки весь цукор не розчиниться. Додай три або чотири кубики льоду та 25 мл шотландського віскі. Перемішуй напій приблизно хвилину. Потім ще наповни склянку льодом і вилий решту віскі, перемішуючи ще хвилину. Додай у напій апельсинову цедру та перемішай ще кілька разів.

Манхеттен

Інгредієнти на одну склянку:

1/3 Rye Whiskey

1/3 Martini Rosso

1/3 Angostura Bitters

1 цілий лимон

1 банка коктейльної вишні

кубики льоду

Спосіб приготування:

Наповни склянку льодом. Додай усі інгредієнти в шейкер/склянку з великою кількістю льоду та обережно перемішай приблизно хвилину. Проціди суміш, вилий у келих і прикрась скибкою лимона та вишні.

Коктейлі на основі джину

Белліні з грушевим соком

Інгредієнти на одну склянку:

30 мл джину

20 мл грушевого соку

шампанське або просеко

2 листочки м`яти

3-4 кубики льоду

Спосіб приготування:

Змішай джин з грушевим соком, додай кубики льоду і змішай усе в шейкері або великій склянці. Перелий у келих і долий по вінця шампанське чи просеко.

Френч

Інгредієнти на одну склянку:

20 мл сухого джину

1 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. цукрового сиропу

шампанське або просеко

цедра лимона

Спосіб приготування:

Щоб приготувати цукровий сироп, розведи 3 ст. л. цукру в 100 мл води. Нагрій, щоб цукор розчинився, а потім остуди. У шейкері або великій склянці змішай джин, лимонний сік і цукровий сироп. Вилий суміш у келих для шампанського, а потім доповни його шампанським або просеко. Прикрась лимонною цедрою.

Джин-тонік

Інгредієнти на одну склянку:

1/2 джину

1/2 тоніку

1 лайм

кубики льоду

Спосіб приготування:

Просто змішай джин з тоніком і додай трохи лайму. Подавай напій з кубиками льоду.

Коктейлі на основі мартіні

Мартіні роял

Інгредієнти на одну склянку:

100 мл білого вермуту

100 мл шампанського або просеко

сік лайма

1 гілочка м’яти

2 кубики льоду

Спосіб приготування:

У шейкері змішай всі інгредієнти разом з кубиками льоду. Перелий коктейль у склянку, додай гілочку м’яти та лайм для прикраси.

Еспресо мартіні

Інгредієнти на одну склянку:

100 г цукру

100 мл горілки

50 мл свіжозвареної кави еспресо

50 мл кавового лікеру

4 кавових зерна (для прикрашання)

кубики льоду

Спосіб приготування:

Для приготування цукрового сиропу висип цукор у невелику каструлю та додай 50 мл води. Перемішай і доведи суміш до кипіння на середньому вогні. Прибери сироп з вогню та дай йому трохи охолонути. Постав келих у холодильник. Налий 1 ст.л. цукрового сиропу в коктейльний шейкер разом з льодом, горілкою, еспресо та кавовим лікером. Збовтуй, доки шейкер не стане крижаним. Проціди коктейль в охолоджену склянку. За бажанням прикрась її кавовими зернами.

Клементина

Інгредієнти на одну склянку:

6 клементин

100 мл горілки

100 мл лікеру Cointreau

просеко або шампанське

Спосіб приготування:

Постав келих у морозилку. Змішай сік клементинів, горілку та Cointreau у склянці. Охолоди напій у холодильнику. Для подачі у крижану склянку поклади тонко нарізаний шматочок клементина. Наповни келих сумішшю майже наполовину, а зверху долий по вінця просеко або шампанське.

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