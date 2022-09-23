Для эндорфинов и эстетического наслаждения — изысканные алкогольные коктейли для вечеринки

Даже во время войны психологи отмечают, что приятное времяпрепровождение в компании друзей и близких дарит людям ощущение расслабления и спокойствия, а также способствует выработке гормонов счастья.

Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы отдохнуть с бокалом какого-нибудь крепкого напитка. Особенно, если ты делаешь это культурно и эстетично.

Мы собрали для тебя простые рецепты изысканных алкогольных коктейлей на основе виски, джина и мартини, которыми ты можешь встречать своих гостей.

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Коктейли на основе виски

Согревающий коктейль с виски

Ингредиенты на один стакан:

1/2 виски Johnnie Walker Red label

медовый сироп

1/3 горячей воды

3 сушеные гвоздики

свежевыжатый лимонный сок

кусочек лимона

палочки корицы

Способ приготовления:

Влей в стакан виски, медовый сироп, горячую воду и гвоздику и осторожно перемешай. Выжми сок лимона и добавь к коктейлю по своему вкусу. Убери из стакана гвоздику, а затем укрась бокал ломтиком лимона и палочкой корицы.

Старомодный виски

Ингредиенты на один стакан:

1 ч.л. сахарной пудры

1/4 горькой настойки Angostura Bitters

50 мл шотландского виски Dewars

кубики льда

1 апельсин

Способ приготовления:

Добавь сахар вместе с настойкой Angostura Bitters и небольшим количеством горячей воды в бокал. Перемешивай смесь, пока весь сахар не растворится. Добавь три или четыре кубика льда и 25 мл шотландского виски. Перемешивай напиток примерно минуту. Затем еще наполни стакан льдом и вылей остальное виски, перемешивая еще минуту. Добавь в напиток апельсиновую цедру и перемешай еще несколько раз.

Манхэттен

Ингредиенты на один стакан:

1/3 Rye Whiskey

1/3 Martini Rosso

1/3 Angostura Bitters

1 целый лимон

1 банка коктейльной вишни

кубики льда

Способ приготовления:

Наполни стакан льдом. Добавь все ингредиенты в шейкер/стакан с большим количеством льда и осторожно перемешай примерно минуту. Процеди смесь, вылей в бокал и укрась ломтиком лимона и вишни.

Коктейли на основе джина

Беллини с грушевым соком

Ингредиенты на один стакан:

30 мл джина

20 мл грушевого сока

шампанское или просекко

2 листика мяты

3-4 кубика льда

Способ приготовления:

Смешай джин с грушевым соком, добавь кубики льда и смешай все в шейкере или большом стакане. Перелей в бокал и долей до краев шампанское или просекко.

Френч

Ингредиенты на один стакан:

20 мл сухого джина

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. сахарного сиропа

шампанское или просекко

цедра лимона

Способ приготовления:

Чтобы приготовить сахарный сироп, разведи 3 ст. л. сахара в 100 мл воды. Нагрей, чтобы сахар растворился, а затем остуди. В шейкере или большом стакане смешай джин, лимонный сок и сахарный сироп. Вылей смесь в бокал для шампанского, а затем дополни его шампанским или просекко. Укрась лимонной цедрой.

Джин-тоник

Ингредиенты на один стакан:

1/2 джина

1/2 тоника

1 лайм

кубики льда

Способ приготовления:

Просто смешай джин с тоником и добавь немного лайма. Подавай напиток с кубиками льда.

Коктейли на основе мартини

Мартини роял

Ингредиенты на один стакан:

100 мл белого вермута

100 мл шампанского или просекко

сок лайма

1 веточка мяты

2 кубика льда

Способ приготовления:

В шейкере смешай все ингредиенты вместе с кубиками льда. Перелей коктейль в стакан, добавь веточку мяты и лайм для украшения.

Эспрессо Мартини

Ингредиенты на один стакан:

100 г сахара

100 мл водки

50 мл свежесваренного кофе эспрессо

50 мл кофейного ликера

4 кофейных зерна (для украшения)

кубики льда

Способ приготовления:

Для приготовления сахарного сиропа высыпь сахар в небольшую кастрюлю и добавить 50 мл воды. Перемешай и доведи смесь до кипения на среднем огне. Убери сироп из огня и дай ему немного остыть. Поставь бокал в холодильник. Налей 1 ст.л. сахарного сиропа в коктейльном шейкере вместе со льдом, водкой, эспрессо и кофейным ликером. Взболтай, пока шейкер не станет ледяным. Процеди коктейль в охлажденный стакан. По желанию укрась его кофейными зернами.

Клементина

Ингредиенты на один стакан:

6 клементин

100 мл водки

100 мл ликера Cointreau

просекко или шампанское

Способ приготовления:

Поставь бокал в морозилку. Смешай сок клементин, водку и Cointreau в стакане. Охлади напиток в холодильнике. Для подачи в ледяной стакан положи тонко нарезанный кусочек клементина. Наполни бокал смесью почти наполовину, а сверху долей до краев просекко или шампанское.

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