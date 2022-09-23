Для эндорфинов и эстетического наслаждения — изысканные алкогольные коктейли для вечеринки

Даже во время войны психологи отмечают, что приятное времяпрепровождение в компании друзей и близких дарит людям ощущение расслабления и спокойствия, а также способствует выработке гормонов счастья.
Поэтому нет ничего страшного в том, чтобы отдохнуть с бокалом какого-нибудь крепкого напитка. Особенно, если ты делаешь это культурно и эстетично.
Мы собрали для тебя простые рецепты изысканных алкогольных коктейлей на основе виски, джина и мартини, которыми ты можешь встречать своих гостей.
Ингредиенты на один стакан:
Способ приготовления:
Приходило ли тебе когда-нибудь на мысль, что из помидора можно сделать вино? Читай, какие существуют необычные вина в мире.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!