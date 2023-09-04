Щоб досягти мети, тобі знадобиться 30 секунд. Як зацікавити інвестора в ліфті

В Україні є чимало людей, які розвивають свій продукт, придумують цікаві винаходи та розробки. Чимало з них запускають свої стартапи й власні виробництва. Та щоб розвивати своє, треба вкласти чимало зусиль й грошей.

Якщо зусилля залежать лише від тебе, то знайти фінансування буває складно. Тож співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів, як зацікавити інвестора за допомогою безпрограшного алгоритму презентації у ліфті.

Презентація у ліфті: як швидко та результативно зацікавити інвестора

Навіть якщо ти знайшов(-ла) інвестора, якого потенційно може зацікавити твій проект, не факт, що його вдасться швидко зловити поміж зустрічами та важливими справами. Та все ж, шанс заявити про себе є.

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Такий формат називають elevator pitch — презентація в ліфті. Його суть полягає у тому, що ти маєш коротко представитися, презентувати свою справу та що ти пропонуєш. Це прелюдія, завдання якої зацікавити й змусити слухачів хотіти більшого.

Як правило, такий формат презентації має тривати до 30 секунд, закінчитися такий виступ повинен позитивною реакцією інвестора, наприклад, запрошенням зробити детальну презентацію.

До такого формату вдаються лише сміливці, та ризик — ще не гарантія успіху. Слід правильно розставити акценти, щоб зацікавити, адже іншого шансу не буде.

Алгоритм дій: як безпрограшно презентувати проект

Анатолій Амелін запропонував можливий алгоритм такого виступу.

Вивчення . Передусім треба дослідити особу, якій ти робиш презентацію. Її досвід, інтереси, можливу реакцію на ті чи інші ідеї. Важливо визначити, що може мотивувати продовжити діалог. Це допоможе зробити правильні акценти.

. Передусім треба дослідити особу, якій ти робиш презентацію. Її досвід, інтереси, можливу реакцію на ті чи інші ідеї. Важливо визначити, що може мотивувати продовжити діалог. Це допоможе зробити правильні акценти. Подача. Почати слід з представлення, де ти називаєш своє ім’я, посаду, який стартап представляєш і на що він націлений: продукт чи послугу.

Тут інвестор радить підготувати питання, яке зможе привернути увагу співрозмовника до тебе, твоєї ідеї та утримає увагу.

Проблема та її розв’язання. Далі слід розповісти, які запити клієнтів дозволяє вирішити продукт чи послуга. Обов’язково слід згадати, у чому полягає розв’язання проблеми чи завдання.

Конкурентне середовище. Слід описати, хто твої конкуренти та чому твій продукт чи ідея кращі.

Слід описати, хто твої конкуренти та чому твій продукт чи ідея кращі. Можливості ринку. Запропонувати інвестору реальну перспективу вкладення. Зробити це найкраще через цифри, динаміку та тренди. А також згадати,

На яку частку ринку ти претендуєш та чому. Чому саме зараз найкращий час.

Бізнес-модель. Опиши, у чому вона полягає і де ти зароблятимеш гроші. А також слід згадати те, що має зацікавити опонента.

Перед цим треба попередньо підготуватися й дати собі відповідь: “Чому ти можеш зацікавити інвестора?”. Мета — зосередитися на головному!

Досягнення. Важливо не забути й про опис досягнень, ч ого ти вже досягнув(-ла) у реалізації проекту й де ти зараз. Адже ідея, підтверджена діями, зміцнює довіру до неї та до тебе.

У чому твій запит. Будь-який виступ має закінчуватися логічним запрошенням до дії. Тож слід визначитися, які цілі ти переслідуєш у цій швидкій презентації:

Організація зустрічі для детальної презентації. Запит інвестицій. Пропозиція протестувати продукт, послугу.

Головне під час такої зустрічі: бути впевненим(-ою) та позитивним(-ою). Адже від цього залежить якість та переконливість подачі.

Якщо дуже хвилюєшся, потренуй промову перед другом або запиши її, щоб бути впевненим(-ою), що повідомлення зрозуміле. Що більше практики, то краще.

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