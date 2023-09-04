Щоб досягти мети, тобі знадобиться 30 секунд. Як зацікавити інвестора в ліфті

В Україні є чимало людей, які розвивають свій продукт, придумують цікаві винаходи та розробки. Чимало з них запускають свої стартапи й власні виробництва. Та щоб розвивати своє, треба вкласти чимало зусиль й грошей.
Якщо зусилля залежать лише від тебе, то знайти фінансування буває складно. Тож співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін розповів, як зацікавити інвестора за допомогою безпрограшного алгоритму презентації у ліфті.
Навіть якщо ти знайшов(-ла) інвестора, якого потенційно може зацікавити твій проект, не факт, що його вдасться швидко зловити поміж зустрічами та важливими справами. Та все ж, шанс заявити про себе є.
Такий формат називають elevator pitch — презентація в ліфті. Його суть полягає у тому, що ти маєш коротко представитися, презентувати свою справу та що ти пропонуєш. Це прелюдія, завдання якої зацікавити й змусити слухачів хотіти більшого.
Як правило, такий формат презентації має тривати до 30 секунд, закінчитися такий виступ повинен позитивною реакцією інвестора, наприклад, запрошенням зробити детальну презентацію.
Як правило, такий формат презентації має тривати до 30 секунд, закінчитися такий виступ повинен позитивною реакцією інвестора, наприклад, запрошенням зробити детальну презентацію.
До такого формату вдаються лише сміливці, та ризик — ще не гарантія успіху. Слід правильно розставити акценти, щоб зацікавити, адже іншого шансу не буде.
Анатолій Амелін запропонував можливий алгоритм такого виступу.
Тут інвестор радить підготувати питання, яке зможе привернути увагу співрозмовника до тебе, твоєї ідеї та утримає увагу.
Перед цим треба попередньо підготуватися й дати собі відповідь: “Чому ти можеш зацікавити інвестора?”. Мета — зосередитися на головному!
Перед цим треба попередньо підготуватися й дати собі відповідь: “Чому ти можеш зацікавити інвестора?”. Мета — зосередитися на головному!
Головне під час такої зустрічі: бути впевненим(-ою) та позитивним(-ою). Адже від цього залежить якість та переконливість подачі.
Головне під час такої зустрічі: бути впевненим(-ою) та позитивним(-ою). Адже від цього залежить якість та переконливість подачі.
Якщо дуже хвилюєшся, потренуй промову перед другом або запиши її, щоб бути впевненим(-ою), що повідомлення зрозуміле. Що більше практики, то краще.
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