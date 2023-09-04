Чтобы добиться цели, тебе понадобится 30 секунд. Как заинтересовать инвестора в лифте

В Украине немало людей, которые развивают свой продукт, придумывают интересные изобретения и разработки. Многие из них запускают свои стартапы и собственные производства. Но, чтобы развивать свое, нужно вложить много усилий и денег.

Если усилия зависят от тебя, то найти финансирование бывает сложно. Сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, как заинтересовать инвестора с помощью беспроигрышного алгоритма презентации в лифте.

Презентация в лифте: как быстро и результативно заинтересовать инвестора

Даже если ты нашел инвестора, которого потенциально может заинтересовать твой проект, не факт, что его удастся быстро поймать между встречами и важными делами. И все же шанс заявить о себе — есть.

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Такой формат называют elevator pitch — презентация в лифте. Его суть состоит в том, что ты должен(-а) кратко представиться, презентовать свое дело и что ты предлагаешь. Это прелюдия, задача которой заинтересовать и заставить слушателей хотеть большего.

Как правило, такой формат презентации должен длиться до 30 секунд, а закончиться такое выступление должно положительной реакцией инвестора, например приглашением сделать детальную презентацию.

К такому формату прибегают только храбрецы, но риск еще не гарантия успеха. Следует правильно расставить акценты, чтобы заинтересовать, ведь другого шанса не будет.

Алгоритм действий: как беспроигрышно презентовать проект

Анатолий Амелин предложил возможный алгоритм такого питча.

Изучение . Прежде всего, нужно исследовать личность, которой ты делаешь презентацию. Ее опыт, интересы, возможная реакция на те или иные идеи. Важно определить, что может мотивировать продолжить диалог. Это поможет сделать правильные акценты.

. Прежде всего, нужно исследовать личность, которой ты делаешь презентацию. Ее опыт, интересы, возможная реакция на те или иные идеи. Важно определить, что может мотивировать продолжить диалог. Это поможет сделать правильные акценты. Подача. Начать следует с представления. Где ты называешь свое имя, должность, какой стартап представляешь и на что он нацелен: продукт или услугу.

Здесь инвестор советует подготовить вопрос, который сможет привлечь внимание собеседника к тебе, твоей идее и удержит внимание.

Проблема и ее решение. Далее следует поведать, какие запросы клиентов позволяет решить продукт либо услуга. Обязательно следует упомянуть, в чем состоит решение проблемы или задачи.

Конкурентная среда. Следует описать, кто твои конкуренты и почему твой продукт или идея лучше.

Следует описать, кто твои конкуренты и почему твой продукт или идея лучше. Возможности рынка. Предложить инвестору реальную перспективу вложения. Сделать это лучше всего через цифры, динамику и тренды. А также вспомнить,

На какую долю рынка ты претендуешь и почему. Почему именно сейчас лучшее время.

Бизнес модель. Опиши, в чем она состоит и где ты будешь зарабатывать деньги. Тут следует упомянуть то, что должно заинтересовать оппонента.

Перед этим нужно предварительно подготовиться и дать ответ: “Почему ты можешь заинтересовать инвестора?”. Цель — сосредоточиться на главном!

Достижение. Важно не забыть и описать достижения: чего ты уже достиг(-ла) в реализации проекта и где ты сейчас. Ведь идея, подтвержденная действиями, укрепляет доверие к ней и тебе.

Важно не забыть и описать достижения: чего ты уже достиг(-ла) в реализации проекта и где ты сейчас. Ведь идея, подтвержденная действиями, укрепляет доверие к ней и тебе. В чем твой запрос. Любое выступление должно заканчиваться логическим приглашением к действию. Поэтому нужно определиться, какие цели ты преследуешь в этой быстрой презентации:

Организация встречи для подробной презентации. Запрос инвестиций. Предложение протестировать продукт, услугу.

Главное во время такой встречи, быть уверенным и позитивным(-ой). Ведь от этого зависит качество и убедительность подачи.

Если очень волнуешься, потренируй речь перед другом или запиши ее, чтобы быть уверенным(-ой), что сообщение понятно. Чем больше практики, тем лучше.

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