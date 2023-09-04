Чтобы добиться цели, тебе понадобится 30 секунд. Как заинтересовать инвестора в лифте

В Украине немало людей, которые развивают свой продукт, придумывают интересные изобретения и разработки. Многие из них запускают свои стартапы и собственные производства. Но, чтобы развивать свое, нужно вложить много усилий и денег.
Если усилия зависят от тебя, то найти финансирование бывает сложно. Сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин рассказал, как заинтересовать инвестора с помощью беспроигрышного алгоритма презентации в лифте.
Даже если ты нашел инвестора, которого потенциально может заинтересовать твой проект, не факт, что его удастся быстро поймать между встречами и важными делами. И все же шанс заявить о себе — есть.
Такой формат называют elevator pitch — презентация в лифте. Его суть состоит в том, что ты должен(-а) кратко представиться, презентовать свое дело и что ты предлагаешь. Это прелюдия, задача которой заинтересовать и заставить слушателей хотеть большего.
Как правило, такой формат презентации должен длиться до 30 секунд, а закончиться такое выступление должно положительной реакцией инвестора, например приглашением сделать детальную презентацию.
Как правило, такой формат презентации должен длиться до 30 секунд, а закончиться такое выступление должно положительной реакцией инвестора, например приглашением сделать детальную презентацию.
К такому формату прибегают только храбрецы, но риск еще не гарантия успеха. Следует правильно расставить акценты, чтобы заинтересовать, ведь другого шанса не будет.
Анатолий Амелин предложил возможный алгоритм такого питча.
Здесь инвестор советует подготовить вопрос, который сможет привлечь внимание собеседника к тебе, твоей идее и удержит внимание.
Перед этим нужно предварительно подготовиться и дать ответ: “Почему ты можешь заинтересовать инвестора?”. Цель — сосредоточиться на главном!
Перед этим нужно предварительно подготовиться и дать ответ: “Почему ты можешь заинтересовать инвестора?”. Цель — сосредоточиться на главном!
Главное во время такой встречи, быть уверенным и позитивным(-ой). Ведь от этого зависит качество и убедительность подачи.
Главное во время такой встречи, быть уверенным и позитивным(-ой). Ведь от этого зависит качество и убедительность подачи.
Если очень волнуешься, потренируй речь перед другом или запиши ее, чтобы быть уверенным(-ой), что сообщение понятно. Чем больше практики, тем лучше.
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