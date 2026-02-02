Скандал у Польщі: залізничник підтримав атаку РФ на український потяг коментарем Слава росії

Польський державний оператор залізничної інфраструктури PKP Polskie Linie Kolejowe опинився в центрі гучного скандалу.

Причиною став зухвалий вчинок одного зі співробітників компанії, який публічно висловив підтримку воєнним злочинам рф в Україні.

Як повідомляє видання Polsat News, інцидент стався після чергової терористичної атаки росіян на залізничну інфраструктуру в Харківській області.

Публічна підтримка агресора

Залізничник залишив відкритий коментар Слава росії під новиною про влучання окупантів у потяг на Харківщині.

Подібна реакція на вбивства та руйнування викликала хвилю обурення в мережі. Користувачі соціальних сторінок швидко ідентифікували автора коментаря: виявилося, що він працює саме в структурах Польських залізничних ліній.

Після того як на компанію посипалися численні скарги та запити від громадськості, керівництво PKP PLK змушене було відреагувати.

Реакція компанії: етика та безпека понад усе

У коментарі до дописів із критикою представники залізничного оператора запевнили, що вже запустили механізм внутрішньої перевірки. Поведінку чоловіка назвали неприпустимою.

Ми запустили внутрішні процедури для розслідування дій співробітника. Ми не приймаємо контент або поведінку, що суперечать чинному законодавству, етичним принципам та інтересам громадської безпеки, — наголосили в PKP PLK.

Окрім морального аспекту, у компанії акцентували увагу на стратегічній важливості своєї роботи. Оскільки залізниця є об’єктом критичної інфраструктури, будь-які прояви симпатії до країни-агресора серед персоналу розглядаються як потенційна загроза.

У пресслужбі додали, що безпека пасажирів та залізничних об’єктів є для них абсолютним пріоритетом, тому сигнали про подібні випадки вивчаються з усією серйозністю.

Наразі невідомо, яке саме покарання чекає на прихильника “руського міра”, проте польське законодавство та внутрішні статути компаній часто передбачають звільнення за дії, що шкодять репутації роботодавця або загрожують безпеці.

