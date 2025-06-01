Не лише солодке — які звички псують твої зуби

Дрібні щоденні звички можуть дійсно негативно впливати на здоровʼя твоїх зубів. Адже всім відомо, що лікування зубів є чи не найдорожчим у наш час. Зекономити можна, якщо працювати на випередження та викреслити зі свого життя шкідливі звички, які можуть псувати стан здоровʼя твоїх зубів.

Стоматологи для Real Simple поділилися порадами, які допоможуть тобі зберегти свої зуби здоровими якнайдовше. Ми переповідаємо найцікавіше далі у матеріалі.

Звички, які псують здоровʼя твоїх зубів

Навіть те, що може здаватися турботою про свої зуби, як от часте сильне чищення, можуть нашкодити яснам чи емалі. Чого точно не варто робити зі своїми зубами?

Уникай жування твердих продуктів чи речей, навіть якщо це має заспокійливий ефект для тебе. Це стосується ковпачків ручок, нігтів, льоду тощо. Ця звичка стирає емаль і може призвести до появи крихітних тріщин, які з часом погіршують стан здоровʼя зубів. Краще замінити такі речі чимось мʼяким: жуйкою без цукру наприклад.

Зуби замість інструментів. Якщо ти використовуєш зуби, щоб відкрутити кришку на пляшці, відірвати чи розкрити упаковку — в нас для тебе погані новини. Зуби не призначені для натискання з великою силою, а це може призвести до відколів, тріщин або переломів, особливо на передніх зубах.

Окрім того, предмети, які ми можемо покласти до рота, мають на своїй поверхні багато мікробів та бактерій, що лише погіршує ситуацію із запальними процесами.

Дихання ротом також шкодить твоїм зубам, а точніше — зубній емалі. Без достатньої кількості слини для нейтралізації кислот, твій рот стає схильним до ерозії емалі, карієсу та запалення ясен. Через дихання ротом до організму потрапляє повітря з алергенами та пилом.

Надмірне використання відбілюючих засобів також не є корисним. Особливо фахівці звертають увагу на відбілюючі смужки та гелі, які можна самостійно придбати у магазинах чи аптеках. Відповідні засоби стоматологи радять використовувати виключно за рекомендаціями фахівця. Самодіяльність може призвести до стоншення емалі та чутливості ясен.

Часті перекуси без належного догляду. Тут варто памʼятати про правило “поїв (-ла) — почистив (-ла) зуби”. Адже їжа, особливо з великою кількістю цукру та вуглеводів, множить бактерії у твоєму роті. Першими симптомами стануть кровоточивість ясен, раптова чутливість або білі плями біля лінії ясен.

Варто обмежити кількість перекусів, а також замінити їх на горіхи чи сир, а не солодке.

Бруксизм — більш відоме як скреготіння зубами під час сну. Це стирає твою зубну емаль, яка вже не відновиться.

Сильне чищення зубів також може нашкодити твоїм яснам та зубам. Щоб запобігти цьому, використовуй мʼяку зубну щітку і чисть зуби ніжними круговими рухами, а не вперед-назад.

Чищення зубів одразу після їжі може здатися гарною ідеєю. Особливо враховуючи той факт, що вище ми писали: чисть зуби після перекусів! Але тут не все так просто. Вся причина — у рН у роті. Краще чистити перед сніданком або за 30 хв після їжі.

Слина допомагає нейтралізувати кислоти та ремінералізувати емаль. Якщо ти почнеш чистити зуби щонайменше за 30 хв до їжі, це дозволить слині відновити природний баланс pH у роті, зменшуючи потенційні механічні пошкодження від чищення.

Ігнорування зубної нитки. Ця маленька річ є практично незамінною для твоїх зубів. Накопичення частинок їжі, які не може вичистити зубна щітка, може призвести до запалення ясен та інших хвороб ротової порожнини.

Памʼятай, що після тривалого та систематичного пошкодження твоїх зубів, вони не відновлюються, і тоді доведеться подумати про імпланти або вініри.

Ще одна важлива частина твого догляду — зубна паста. Раніше ми розповідали тобі, як вибрати зубну пасту та на що звертати увагу під час купівлі, читай за посиланням.

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