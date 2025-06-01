Не только сладкое — какие привычки портят зубы

Мелкие ежедневные привычки могут действительно негативно влиять на здоровье твоих зубов. Ведь всем известно, что лечение зубов является самым дорогим в наше время. Сэкономить можно, если работать на опережение и вычеркнуть из жизни вредные привычки, которые могут портить состояние здоровья твоих зубов.

Стоматологи для Real Simple поделились советами, которые помогут тебе сохранить свои зубы здоровыми как можно дольше. Мы рассказываем самое интересное в материале.

Привычки, которые портят здоровье твоих зубов

Даже то, что может казаться заботой о своих зубах, как частая сильная чистка, могут навредить деснам или эмали. Чего точно не следует делать со своими зубами?

Избегай жевания твердых продуктов или вещей, даже если это оказывает успокаивающий эффект для тебя. Это касается колпачков ручек, ногтей, льда и т.п. Эта привычка стирает эмаль и может привести к появлению крошечных трещин, со временем ухудшающих состояние здоровья зубов. Лучше заменить такие вещи чем-то мягким: жвачкой без сахара например.

Зубы вместо инструментов. Если ты используешь зубы, чтобы открутить крышку на бутылке, оторвать или раскрыть упаковку, у нас для тебя плохие новости. Зубы не предназначены для давления с большой силой, а это может привести к сколам, трещинам или переломам, особенно на передних зубах.

Кроме того, предметы, которые мы можем положить в рот, имеют на своей поверхности много микробов и бактерий, что только усугубляет ситуацию с воспалительными процессами.

Дыхание ртом тоже вредит твоим зубам, а точнее — зубной эмали. Без достаточного количества слюны для нейтрализации кислот, твой рот подвергается эрозии эмали, кариесу и воспалению десен. Из-за дыхания ртом в организм попадает воздух с аллергенами и пылью.

Чрезмерное использование отбеливающих средств также не полезно. Особенно специалисты обращают внимание на отбеливающие полоски и гели, которые можно приобрести самостоятельно в магазинах или аптеках. Подходящие средства стоматологи советуют использовать исключительно по рекомендациям специалиста. Самодеятельность может привести к утончению эмали и чувствительности десен.

Частые перекусы без должного ухода. Здесь следует помнить о правиле “поел — почистил зубы”. Ведь еда, особенно с большим количеством сахара и углеводов, умножает бактерии в твоем рту. Первыми симптомами станут кровоточивость десен, внезапная чувствительность или белые пятна у линии десен.

Следует ограничить количество перекусов, а также заменить их орехами или сыром, а не сладким.

Бруксизм — более известное как скрежетание зубами во время сна. Это стирает твою зубную эмаль, которая уже не восстановится.

Сильная чистка зубов может навредить твоим деснам и зубам. Чтобы предотвратить это, используй мягкую зубную щетку и чисть зубы нежными круговыми движениями, а не вперед-назад.

Чистка зубов сразу после еды может показаться хорошей идеей. Особенно учитывая тот факт, что выше мы писали: чисть зубы после перекусов! Но здесь не всё так просто. Вся причина — в рН во рту. Лучше же чистить перед завтраком или через 30 мин после еды.

Слюна помогает нейтрализовать кислоты и реминерализовать эмаль. Если ты начнешь чистить зубы не менее 30 мин до еды, это позволит слюне восстановить естественный баланс pH во рту, уменьшая потенциальные механические повреждения от чистки.

Игнорирование зубной нити. Эта маленькая вещь практически незаменима для твоих зубов. Накопление частиц пищи, которые не может вычистить зубная щетка, может привести к воспалению десен и другим болезням полости рта.

Помни, что после длительного и систематического повреждения твоих зубов они не восстанавливаются, и тогда придется подумать об имплантах или винирах.

Еще одна важная часть твоего ухода — зубная паста. Раньше мы рассказывали тебе, как выбрать зубную пасту и на что обращать внимание при покупке, читай по ссылке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.