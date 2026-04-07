Будет ли играть Месси на ЧМ-2026: что говорит тренер сборной Аргентины и сам футболист

По состоянию на 7 апреля 2026 г., когда до старта Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике остаются считанные месяцы, вопрос участия Лионеля Месси в турнире остается главной темой мировых спортивных медиа.

Несмотря на то, что восьмикратный обладатель Золотого мяча продолжает являться ключевой фигурой в альбиселесте, официального окончательного подтверждения его присутствия в заявке на мундиаль до сих пор нет.

Будет ли Месси играть на ЧМ-2026: что известно

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони в своих недавних заявлениях подчеркнул, что решение полностью зависит от самого футболиста. По словам тренера, дверь для капитана всегда открыта, однако Месси оценивает свое состояние день за днем, фокусируясь на физических кондициях и способности приносить реальную пользу команде.

Текущая игровая форма 38-летнего форварда дает болельщикам серьезные основания для оптимизма. В текущем сезоне MLS 2026 за Интер Майами Месси демонстрирует высокую результативность, забив 5 голов в 5 стартовых матчах. Более того, он активно участвовал в мартовском окне подготовки сборной.

В частности, 1 апреля 2026 года Лионель вывел Аргентину на поле с капитанской повязкой в ​​контрольном матче против Замбии, завершившемся разгромной победой аргентинцев со счетом 5:0. Это выступление продемонстрировало, что Месси остается интегральной частью тактических построений Скалони и находится в великолепных игровых кондициях.

Сам футболист в своих редких интервью отмечает, что мотивация сыграть на шестом в своей карьере чемпионате мира у него есть, но он стремится быть честным с собой. Важным фактором является и смена поколений в команде: после завершения международной карьеры Анхеля Ди Марии роль Месси как ментора для молодых талантов стала еще более весомой.

Скалони уверяет, что никто не торопит легенду с окончательным вердиктом, а медицинский штаб сборной делает все возможное, чтобы подготовить капитана к пиковым нагрузкам летнего турнира.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!