Чи буде грати Мессі на ЧС-2026: що говорить тренер збірної Аргентини та сам футболіст

Станом на 7 квітня 2026 року, коли до старту Чемпіонату світу з футболу в США, Канаді та Мексиці залишаються лічені місяці, питання участі Ліонеля Мессі у турнірі залишається головною темою світових спортивних медіа.

Незважаючи на те, що восьмиразовий володар Золотого м’яча продовжує бути ключовою фігурою в альбіселесте, офіційного остаточного підтвердження його присутності в заявці на мундіаль досі немає.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні у своїх нещодавніх заявах підкреслив, що рішення повністю залежить від самого футболіста. За словами тренера, двері для капітана завжди відчинені, проте Мессі оцінює свій стан день за днем, фокусуючись на фізичних кондиціях та здатності приносити реальну користь команді.

Поточна ігрова форма 38-річного форварда дає вболівальникам серйозні підстави для оптимізму. У поточному сезоні MLS 2026 року за Інтер Маямі Мессі демонструє високу результативність, забивши 5 голів у 5 стартових матчах. Більше того, він взяв активну участь у березневому вікні підготовки збірної.

Зокрема, 1 квітня 2026 року Ліонель вивів Аргентину на поле з капітанською пов’язкою у контрольному матчі проти Замбії, який завершився розгромною перемогою аргентинців з рахунком 5:0. Цей виступ продемонстрував, що Мессі залишається інтегральною частиною тактичних побудов Скалоні та перебуває у чудових ігрових кондиціях.

Сам футболіст у своїх рідкісних інтерв’ю зазначає, що мотивація зіграти на шостому у своїй кар’єрі чемпіонаті світу в нього є, але він прагне бути чесним із собою. Важливим фактором є і зміна поколінь у команді: після завершення міжнародної кар’єри Анхеля Ді Марії, роль Мессі як ментора для молодих талантів стала ще вагомішою.

Наразі Скалоні запевняє, що ніхто не квапить легенду з остаточним вердиктом, а медичний штаб збірної робить усе можливе, щоб підготувати капітана до пікових навантажень літнього турніру.

