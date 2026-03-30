Список станцій Харківського метрополітену: скільки зупинок має метро міста

Харківський метрополітен залишається не лише головною транспортною артерією міста, що з’єднує віддалені райони з центром, а й критично важливим об’єктом цивільного захисту. В умовах постійних загроз з боку російських авіабомб (КАБів), ракет та безпілотників, підземка щодня стає безпечним прихистком для тисяч харків’ян.

Мережа метрополітену сьогодні налічує 30 станцій, розподілених між трьома лініями, та два ключові пересадкові вузли: Майдан Конституції та Університет.

Скільки станцій метро в Харкові: перелік

Харківська підземка має розгалужену систему, що охоплює основні промислові, житлові та адміністративні сектори міста. Нижче наведено повний перелік станцій за напрямками:

Червона гілка (Холодногірсько-заводська лінія):

Холодна Гора;

Вокзальна (колишня «Південний вокзал»);

Центральний ринок;

Майдан Конституції;

Левада (колишня «Проспект Гагаріна»);

Спортивна;

Заводська;

Турбоатом;

Палац Спорту;

Армійська;

Імені О.С. Масельського;

Тракторний завод;

Індустріальна.

Синя лінія (Салтівська лінія):

Історичний музей;

Університет;

Ярослава Мудрого (колишня «Пушкінська»);

Київська;

Академіка Барабашова;

Академіка Павлова;

Студентська;

Салтівська (колишня «Героїв Праці»).

Зелена гілка (Олексіївська лінія):

Метробудівників;

Захисників України;

Архітектора Бекетова;

Держпром;

Наукова;

Ботанічний сад;

23 Серпня;

Олексіївська;

Перемога.

Попри те, що розвиток метрополітену триває, статус найновішої на сьогодні зберігає станція Перемога, розташована на Олексіївській лінії. Її відкриття відбулося ще у 2016 році, і вона стала першою станцією харківської підземки, де реалізовано повноцінне інклюзивне середовище для маломобільних груп населення.

Щодо технічних параметрів, то найглибшою станцією Харкова є Ярослава Мудрого. Її глибина становить близько 35 метрів, що робить її одним із найнадійніших укриттів під час масованих обстрілів.

Глибоке закладення станції було зумовлене складним рельєфом міста та необхідністю прокладання тунелів під щільною історичною забудовою центру.

