Список станций Харьковского метрополитена: сколько остановок имеет метро города

Харьковский метрополитен остается не только главной транспортной артерией города, соединяющей отдаленные районы с центром, но и критически важным объектом гражданской защиты. В условиях постоянных угроз со стороны российских авиабомб (КАБ), ракет и беспилотников, подземка ежедневно становится безопасным убежищем для тысяч харьковчан.

Сеть метрополитена сегодня насчитывает 30 станций, распределенных между тремя линиями, и два ключевых пересадочных узла: Майдан Конституции и Университет.

Сколько станций метро в Харькове: список

Харьковская подземка располагает разветвленной системой, охватывающей основные промышленные, жилищные и административные сектора города. Ниже представлен полный перечень станций по направлениям:

Красная ветвь (Холодногорско-заводская линия):

Холодная Гора;

Вокзальная (бывшая «Южный вокзал»);

Центральный рынок;

Майдан Конституции;

Левада (бывшая «Проспект Гагарина»);

Спортивная;

Заводская;

Турбоатом;

Дворец Спорта;

Армейский;

Имени А.С. Масельского;

Тракторный завод;

Индустриальная.

Синяя линия (Салтовская линия):

Исторический музей;

Университет;

Ярослава Мудрого (бывшая «Пушкинская»);

Киевская;

Академика Барабашова;

Академика Павлова;

Студенческая;

Салтовская (бывшая «Героев Труда»).

Зеленая ветвь (Алексеевская линия):

Метростроителей;

Защитников Украины;

Архитектора Бекетова;

Госпром;

Научная;

Ботанический сад;

23 августа;

Алексеевская;

Победа.

Несмотря на то, что развитие метрополитена продолжается, статус новейшей на сегодняшний день сохраняет станция Победа, расположенная на Алексеевской линии. Ее открытие состоялось еще в 2016 году, и она стала первой станцией харьковской подземки, где реализована полноценная инклюзивная среда для маломобильных групп населения.

Что касается технических параметров, то глубочайшей станцией Харькова является Ярослава Мудрого. Ее глубина составляет около 35 метров, что делает ее одним из самых надежных укрытий во время массированных обстрелов.

Глубокая заделка станции была обусловлена ​​сложным рельефом города и необходимостью прокладки тоннелей под плотной исторической застройкой центра.

