Помічників нардепів викрили на шахрайстві: брали $16 тис. за фейковий “виїзд за кордон”

Служба безпеки України спільно з ДБР та прокуратурою провела масштабне затримання, яке може стати початком великої чистки в апараті Верховної Ради.

У центрі корупційного скандалу опинилися двоє помічників чинних народних депутатів. Як з’ясувалося, посадовці не лише підробляли документи для ухилянтів, а й банально кидали своїх клієнтів на величезні суми.

Ціна питання — 16 тисяч доларів за паперову свободу

За даними слідства, ділки налагодили конвеєр із виготовлення фальшивих медичних висновків та довідок. Вартість послуг була захмарною — 16 тисяч доларів США з однієї особи. За ці гроші помічники народних обранців обіцяли:

Фіктивні рішення ВЛК про повну непридатність до військової служби;

Довідки про інвалідність, які дають право на виїзд за кордон;

Підроблені посвідчення членів добровольчих формувань територіальних громад.

Читати на тему Удари по Краматорську коригувала завуч школи — СБУ Жінка працювала на ФСБ та коригувала обстріли рідного міста.

Подвійний обман: шахрайство замість допомоги

Найбільш вражаючим фактом у цій справі стало те, що фігуранти навіть не збиралися допомагати своїм клієнтам. Отримавши повну суму готівкою, вони миттєво блокували ошуканих чоловіків у месенджерах і зникали з радарів.

— Фігуранти діяли максимально цинічно. Вони використовували свій статус та зв’язки для створення ілюзії законності схеми, проте насправді їхньою єдиною метою було швидке збагачення за рахунок страху людей. Щойно 16 тисяч доларів опинялися в кишені зловмисників, зв’язок із клієнтом обривався назавжди, — зазначають у Службі безпеки України.

Правоохоронці задокументували злочинні дії обох помічників і затримали їх безпосередньо під час передачі грошей. У ході обшуків було вилучено смартфони з доказами листування та велику кількість готівки.

Наразі організаторам схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Суд незабаром обере їм запобіжний захід. Помічникам народних депутатів загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідство триває, а правоохоронці перевіряють, чи були в курсі цих оборудок самі народні обранці, на яких працювали затримані.

Такі затримання є частиною системної роботи спецслужб із очищення державних структур від корупціонерів та прихильників “руського міра”. Адже поки одні посадовці торгують довідками для ухилянтів, інші відверто чекають на прихід окупантів.

Яскравим прикладом такої внутрішньої загрози стала інша резонансна справа: СБУ затримала посадовицю Мінкульту, яка виявилася палкою прихильницею кремлівського режиму.

