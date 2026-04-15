Помощников нардепов разоблачили на мошенничестве: брали $16 тыс. за фейковый “выезд за границу”

Служба безопасности Украины совместно с ГБР и прокуратурой провела масштабное задержание, которое может стать началом большой чистки в аппарате Верховной Рады.

В центре коррупционного скандала оказались двое помощников действующих народных депутатов. Как выяснилось, должностные лица не только подделывали документы для уклонистов, но и банально кидали своих клиентов на огромные суммы.

Цена вопроса — 16 тысяч долларов за бумажную свободу

По данным следствия, дельцы наладили конвейер по изготовлению фальшивых медицинских заключений и справок. Стоимость услуг была заоблачной — 16 тысяч долларов США с одного человека. За эти деньги помощники народных избранников обещали:

Фиктивные решения ВВК о полной непригодности к военной службе;

Справки об инвалидности, дающие право на выезд за границу;

Поддельные удостоверения членов добровольческих формирований территориальных общин.

Двойной обман: мошенничество вместо помощи

Самым поразительным фактом в этом деле стало то, что фигуранты даже не собирались помогать своим клиентам. Получив полную сумму наличными, они мгновенно блокировали обманутых мужчин в мессенджерах и исчезали с радаров.

— Фигуранты действовали максимально цинично. Они использовали свой статус и связи для создания иллюзии законности схемы, однако на самом деле их единственной целью было быстрое обогащение за счет страха людей. Как только 16 тысяч долларов оказывались в кармане злоумышленников, связь с клиентом обрывалась навсегда, — отмечают в Службе безопасности Украины.

Правоохранители задокументировали преступные действия обоих помощников и задержали их непосредственно во время передачи денег. В ходе обысков были изъяты смартфоны с доказательствами переписки и большое количество наличных денег.

На данный момент организаторам схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

Суд вскоре изберет им меру пресечения. Помощникам народных депутатов грозит до 8 лет лишения свободы. Следствие продолжается, а правоохранители проверяют, были ли в курсе этих сделок сами народные избранники, на которых работали задержанные.

Такие задержания являются частью системной работы спецслужб по очистке государственных структур от коррупционеров и сторонников “русского мира”. Ведь пока одни чиновники торгуют справками для уклонистов, другие откровенно ждут прихода оккупантов.

Ярким примером такой внутренней угрозы стало другое резонансное дело: СБУ задержала чиновницу Минкульта, которая оказалась ярой сторонницей кремлевского режима.

