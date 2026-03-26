СБУ затримала агента ФСБ у Кропивницькому: планував підрив підстанції

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабному блекауту в Кропивницькому. Спецпризначенці спрацювали на випередження та затримали агента фсб, який готував підрив ключової електропідстанції обласного центру. Російського поплічника схопили саме в той момент, коли він забирав вибухівку зі схованки.

Пластид у схованці та план диверсії

Затримання відбулося під час комендантської години на в’їзді до міста. Фігурант прийшов до заздалегідь підготовленого схрону, щоб забрати саморобний вибуховий пристрій.

За даними слідства, бомба була досить потужною: 300 грамів пластиду, спорядженого детонатором та мобільним телефоном для дистанційного підриву. План ворога був цинічним: агент мав на таксі перевезти вибухівку до опорної підстанції та закласти її біля трансформаторів. Підрив цього вузла міг знеструмити більшу частину міста, включаючи стратегічні підприємства та лікарні.

Виконавцем теракту виявився місцевий безробітний. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Телеграм-канали, де шукав сумнівні підробітки. Погодившись на пропозицію ворога за «швидку нагороду», чоловік фактично підписав собі вирок.

Під час обшуку у зловмисника вилучили не лише готову до використання бомбу, а й смартфон із листуванням, яке повністю підтверджує його роботу на фсб. Координати схованки та самої цілі він отримував безпосередньо від російських кураторів.

Довічне ув’язнення без права на помилку

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію за статтею про підготовку диверсії.

Зрадник перебуває під вартою. Жодної можливості виходу під заставу суд не надав. Тепер легкий заробіток може обернутися для фігуранта довічним позбавленням волі з повною конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

