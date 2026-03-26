СБУ задержала агента ФСБ в Кропивницком: планировал подрыв подстанции

Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила масштабный блэкаут в Кропивницком. Спецназовцы сработали на опережение и задержали агента фсб, который готовил подрыв ключевой электроподстанции областного центра. Российского пособника схватили именно в тот момент, когда он забирал взрывчатку из тайника.

Пластид в тайнике и план диверсии

Задержание произошло во время комендантского часа на въезде в город. Фигурант пришел к заранее подготовленному схрону, чтобы забрать самодельное взрывное устройство.

По данным следствия, бомба была довольно мощной: 300 граммов пластида, снаряженного детонатором и мобильным телефоном для дистанционного подрыва. План врага был циничным: агент должен был на такси перевезти взрывчатку к опорной подстанции и заложить её возле трансформаторов. Подрыв этого узла мог обесточить большую часть города, включая стратегические предприятия и больницы.

Исполнителем теракта оказался местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал через Телеграм-каналы, где искал сомнительные подработки. Согласившись на предложение врага за «быстрое вознаграждение», мужчина фактически подписал себе приговор.

Во время обыска у злоумышленника изъяли не только готовую к использованию бомбу, а и смартфон с перепиской, которая полностью подтверждает его работу на фсб. Координаты тайника и самой цели он получал напрямую от российских кураторов.

Пожизненное заключение без права на ошибку

На данный момент следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Также решается вопрос о дополнительной квалификации за подготовку диверсии.

Предатель находится под стражей. Никакой возможности выхода под залог суд не предоставил. Теперь «легкий заработок» может обернуться для фигуранта пожизненным лишением свободы с полной конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

