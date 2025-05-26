Мужчинам до 25 лет разрешили выезд за границу: на каких условиях это может произойти

Фото Pixabay Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о правилах пересечения границы Это произошло 31 декабря 2024. Что изменилось в постановлении и на каких условиях теперь могут выезжать мужчины? Рассказываем в материале. Выезд мужчин за границу разрешат: кого это касается Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук написал, что изменится для мужчин 18-25 лет в правилах пересечения границы во время войны. Пересекать границу мужчинам 18-25 лет позволят при наличии следующих условий: прохождение службы по контракту в ВСУ или разведывательных подразделениях МО. Проходившим такую службу нужно соответствовать еще нескольким критериям, чтобы иметь возможность выехать за границу: Наличие справки от командира воинской части, руководителя разведывательного подразделения или руководителя ТЦК, сведения о заключенном контракте. Военно-учетный документ, подтверждающий прохождение службы. Читать по теме Академическая мобильность: Кабмин разрешил некоторым студентам временно выезжать за границу Кабмин разрешил студентам от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения или стажировки. Объясняем детали. Правила действуют и для мужчин, которые до контракта с ВСУ или Минобороны не проходили полноценную военную службу (кроме базовой военной подготовки). Раньше мы рассказывали, как проверить, можно ли выехать за границу. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter