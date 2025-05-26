Мужчинам до 25 лет разрешили выезд за границу: на каких условиях это может произойти

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о правилах пересечения границы Это произошло 31 декабря 2024. Что изменилось в постановлении и на каких условиях теперь могут выезжать мужчины? Рассказываем в материале.

Выезд мужчин за границу разрешат: кого это касается

Постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук написал, что изменится для мужчин 18-25 лет в правилах пересечения границы во время войны.

Пересекать границу мужчинам 18-25 лет позволят при наличии следующих условий:

прохождение службы по контракту в ВСУ или разведывательных подразделениях МО.

Проходившим такую ​​службу нужно соответствовать еще нескольким критериям, чтобы иметь возможность выехать за границу:

Наличие справки от командира воинской части, руководителя разведывательного подразделения или руководителя ТЦК, сведения о заключенном контракте. Военно-учетный документ, подтверждающий прохождение службы.

Правила действуют и для мужчин, которые до контракта с ВСУ или Минобороны не проходили полноценную военную службу (кроме базовой военной подготовки).

Раньше мы рассказывали, как проверить, можно ли выехать за границу.

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