Академическая мобильность: Кабмин разрешил некоторым студентам временно выезжать за границу

Получить новые знания или опыт, которые могут отличаться от доступных в родной стране. Все эти опции обучения за границей некоторое время были недоступны украинским студентам призывного возраста.

Как сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, скоро это изменится, ведь Кабмин разрешил студентам в возрасте от 18 до 22 лет временно выезжать за границу для обучения или стажировки.

По словам чиновника, для студентов это обеспечит академическую мобильность, а для университетов это может стать хорошей возможностью укрепить партнерство с иностранными учреждениями.

Студенты смогут выехать за границу — детали решения

Оксен Лисовой объяснил, что из-за военного положения участвовать в программах академической мобильности могли только девушки. Поэтому студенты неоднократно обращались к Владимиру Зеленскому, чтобы обеспечить всех такой возможностью.

2 апреля Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит студентам от 18 до 22 лет становиться участниками программ академической мобильности сроком на один семестр.

Речь идет только о студентах в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся на бакалавриате на дневной форме (или на магистратуре медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления).

Министр добавляет, что программы академической мобильности могут в определенной степени дать свежий глоток воздуха и для студентов, и для университетов.

Однако участвовать в этой программе могут студенты с высокими академическими баллами. Кроме того, им предстоит выполнить ряд требований от учредителей программы.

Работаем над усилением системы высшего образования и его интеграцией в европейское образовательное пространство.

Что нужно студентам для пересечения границы

Студенту, который захочет принять участие в программе обучения или стажировки за границей, Министерство образования и науки Украины не будет выдавать особых разрешений.

Для пересечения границы необходимо будет иметь:

е-билет студента;

направление от учебного заведения;

заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК.

Впрочем, есть нюанс: пересекать границу можно только студентам государственных и коммунальных вузов. Как объяснили в МОН в комментарии hromadske, это обусловлено тем, что образовательные учреждения, участвующие в программах академической мобильности, покрывают свои расходы за счет государственного или местного бюджета.

Напомним, что недавно в Украине был принят законопроект №10449. Читай, что изменится касательно мобилизации.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.