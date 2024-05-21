Академічна мобільність: Кабмін дозволив деяким студентам тимчасово виїжджати за кордон

Здобути нові знання чи досвід, які можуть відрізнятись від того, що доступні в рідній країні. Усі ці опції навчання за кордоном певний час були недоступні українським студентам призивного віку.

Та, як повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, скоро це зміниться, адже Кабмін дозволив студентам віком від 18 до 22 років тимчасово виїжджати за кордон для навчання чи стажування.

За словами посадовця, для студентів це забезпечить академічну мобільність, а для університетів може стати гарною нагодою зміцнити партнерство з іноземними закладами.

Студенти зможуть виїхати за кордон — подробиці рішення

Оксен Лісовий пояснив, що через воєнний стан брати участь у програмах академічної мобільності могли тільки дівчата. Тому студенти неодноразово зверталися до Володимира Зеленського, щоб забезпечити усіх такою можливістю.

2 квітня Кабінет міністрів України ухвалив рішення, що дозволить студентам віком від 18 до 22 років ставати учасниками програм академічної мобільності строком на один семестр.

Йдеться лише про студентів віком від 18 до 22 років, які навчаються на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Міністр додає, що програми академічної мобільності можуть дати певною мірою свіжий ковток повітря і для студентів, і для університетів.

Проте брати участь в цій програмі зможуть студенти з високими академічними балами. Крім того, їм доведеться виконати низку вимог від засновників програми.

Працюємо над посиленням системи вищої освіти та її інтеграцією в європейський освітній простір.

Що потрібно студентам для перетину кордону

Студенту, який захоче взяти участь у програмі навчання чи стажування за кордоном, Міністерство освіти та науки України не буде видавати особливих дозволів.

Для перетину кордону необхідно буде мати:

е-квиток студента;

направлення від закладу освіти;

засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК.

Утім є певний нюанс: перетинати кордон можна лише студентам державних і комунальних ВНЗ. Як пояснили в МОН у коментарі hromadske, це зумовлено тим, що освітні заклади, які беруть участь у програмах академічної мобільності, покривають свої витрати коштом державного або місцевого бюджету.

Нагадаємо, що нещодавно в Україні ухвалили законопроект №10449. Читай, що зміниться стосовно мобілізації.

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