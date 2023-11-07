Праздники без салютов, фейерверков и петард! В Украине вступил в силу запрет на использование пиротехники

С 6 ноября 2023 года на территории Украины вступил в силу запрет на использование, реализацию и передачу подавляющего большинства видов фейерверков, салютов и петард.

Такие изменения указаны в Законе Украины № 7438 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно использования и оборота пиротехнических изделий, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

Документ устанавливает запрет на оборот и использование пиротехники, а именно салютов, петард и фейерверков. Заметим, что запрет не касается применения пиротехнических средств Вооруженными силами Украины, Нацполицией и аварийно-спасательными службами.

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Запрет пиротехники в Украине с 6 ноября 2023 года

Данный запрет распространяется на такие категории пиротехнических товаров:

использование фейерверков классов F2, F3 и F4, предназначенной для применения на развлекательных мероприятиях;

продажа или передача любым образом фейерверков классов F2, F3 и F4,

продажа пиротехнических средств класса F1, лицам моложе 16 лет.

Верховная Рада в середине апреля приняла закон № 7438. 2 мая 2023 года он был возвращен с подписью президента Украины.

По словам заместителя председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгении Кравчук, новый закон устанавливает запрет на большинство пиротехнических средств, за исключением тех, которые классифицируются как F1, поскольку они считаются наиболее тихими и безопасными для использования.

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