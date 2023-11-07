Свята без салютів, феєрверків та петард! В України набула чинності заборона на використання піротехніки

З 6 листопада 2023 року на території України набула чинності заборона на використання, реалізацію та передачу переважної більшості видів феєрверків, салютів та петард.

Такі зміни зазначені у Законі України № 7438 Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів, текст якого опубліковано на сайті Верховної Ради України.

Документ встановлює заборону на обіг та використання піротехніки, а саме салютів, петард та феєрверків. Зауважимо, що заборона не стосується застосування піротехнічних засобів Збройними силами України, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами.

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Ця заборона поширюється на такі категорії піротехнічних товарів:

використання феєрверків класів F2, F3 та F4, призначеної для застосування на розважальних заходах;

продаж чи передача будь-яким чином феєрверків класів F2, F3 та F4,

продаж піротехнічних засобів класу F1 особам, молодшим за 16 років.

Верховна Рада у середині квітня ухвалила закон № 7438. 2 травня 2023 року його було повернуто з підписом президента України.

За словами заступниці голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, новий закон встановлює заборону на більшість піротехнічних засобів, за винятком тих, що класифікуються як F1, оскільки вони вважаються найбільш тихими та найбезпечнішими для використання.

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