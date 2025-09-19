Розбивається швидше за конкурентів: iPhone 17 Pro Max провалив тести на міцність

З червня цього року в ЄС діють нові стандарти маркування для смартфонів. Про це повідомили Gsmarena.

Вони надають споживачам інформацію про довговічність і час автономної роботи пристроїв, щоб допомогти їм зробити усвідомлений вибір.

Проте не всім виробникам це до вподоби. Компанія Apple, зокрема, є одним із найголовніших критиків цієї системи.

Нове маркування EPREL для iPhone 17 Pro Max показало, що він відстає від конкурентів за показниками ударостійкості. Телефон отримав клас B за стійкість до падінь, тобто він витримує близько 180 падінь.

Це, безперечно, краще, ніж у його попередника, iPhone 16 Pro Max (90 падінь, клас C). Однак, він все одно значно поступається Galaxy S25 Ultra та Pixel 10 Pro XL, які отримали клас A та витримують до 270 падінь.

Ремонтопридатність та автономність

Крім того, iPhone 17 Pro Max отримав клас C за ремонтопридатність, як і Galaxy S25 Ultra. А ось Pixel 10 Pro XL з класом B тут виграє.

Це означає, що відремонтувати iPhone значно складніше, ніж аналогічний пристрій від Google. Новий iPhone Air також отримав клас B за стійкість до падінь та клас C за ремонтопридатність.

Читати на тему Як повернути iPhone з iOS 26 на iOS 18: що для цього потрібно Легкий і простий спосіб відкотити iPhone на попередню версію.

Щодо часу автономної роботи, тут ситуація набагато краща. iPhone 17 Pro Max отримав клас A за енергоефективність і високу автономність — до 53 годин.

Galaxy S25 Ultra та Pixel 10 Pro XL отримали клас B та нижчі показники автономності.

Проте є і негативні моменти. Акумулятори в обох нових iPhone розраховані лише на 1000 циклів заряджання, тоді як батареї в конкурентів від Samsung — на 2000 циклів.

Позиція Apple

Apple висловлює своє невдоволення новими правилами. Компанія вважає, що методи тестування є неточними та двозначними, а їхні результати важко відтворити.

Крім того, на думку Apple, для надійніших результатів слід використовувати більшу вибірку, а не 5 пристроїв, як це робиться зараз.

Детальніше про це можна дізнатися з 44-сторінкового звіту компанії.

Чи зміниться ставлення Apple до нових правил тестування? І чи вплине це на майбутні моделі iPhone?

Нещодавно був представлений новенький iPhone — читай у матеріалі, коли чекати iPhone 17 в Україні та які його характеристики.