ДТЕК назвав три причини поновлення графіків стабілізаційних відключень

Нещодавно в Україні знову запроваджено обмеження на споживання електроенергії. Енергетична компанія ДТЕК підтвердила повернення графіків погодинних відключень для населення та встановлення лімітів потужності для промислових підприємств.

Попри короткочасне покращення ситуації на початку весни, енергосистема країни зіткнулася з новим комплексом викликів, які унеможливлюють безперебійне постачання електрики в повному обсязі.

Чому в Україні знову обмежують електропостачання — ДТЕК

Енергетики виділяють кілька основних причин, які призвели до розбалансування системи саме зараз. По-перше, критичним залишається стан мережевої інфраструктури: через попередні масовані атаки російських військ об’єкти, що відповідають за передачу електроенергії, зазнали суттєвих пошкоджень.

Навіть за наявності генерації система фізично не здатна транспортувати необхідний обсяг енергії до споживачів у конкретних вузлах.

По-друге, на ситуацію негативно вплинули погодні умови. В Україні спостерігається похолодання та значна хмарність, що різко знизило ефективність сонячних електростанцій, які зазвичай допомагають компенсувати дефіцит у денні години.

Читати на тему Відключення світла та паливні ліміти: як світ реагує на зупинку постачання нафти через війну в Ірані Уряди країн Азії та Африки змінюють робочі графіки задля економії ресурсів.

По-третє, розпочався період планових ремонтів на атомних енергоблоках, що є необхідним кроком для підготовки до майбутніх періодів високого навантаження, проте тимчасово зменшує загальну потужність в енергомережі.

Для мінімізації незручностей споживачам радять заздалегідь перевіряти актуальні графіки обмежень. У ДТЕК наголосили, що в деяких регіонах, окрім планових вимкнень, можливі й аварійні зупинки постачання через перевантаження локальних мереж.

Раніше ми писали, як вплине припинення постачання електроенергії зі Словаччини — подробиці цього рішення читай в матеріалі.

