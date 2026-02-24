Для тебе Новини

Припинення постачання електроенергії зі Словаччини: як вплине це рішення на Україну

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 24 Лютого 2026, 10:29 2 хв.
припинення постачання електроенергії зі словаччини
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь