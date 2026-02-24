Припинення постачання електроенергії зі Словаччини: як вплине це рішення на Україну

За інформацією НЕК Укренерго, припинення аварійного постачання електроенергії зі Словачичини ніяк не вплине на ситуацію в енергосистемі України — про це читай в матеріалі.

Припинення постачання електроенергії зі Словаччини: що варто знати

Згідно з інформацією Укренерго, востаннє Україна просила про аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже малому обсязі.

Водночас офіційних документів про одностороннє припинення дії договору про взаємне надання допомоги словацьким оператором SEPS ще не надходило.

Про будь-які обмеження комерційного імпорту електроенергії зі Словаччини наразі не йдеться.

Оператори України та Словаччини є повноправними членами ENTSO-E, а отже, відносини між ними мають повністю відповідати встановленим правилам діяльності організації.

Крім того, 23 лютого 2026 року від оператора системи передання електроенергії Словаччини НЕК Укренерго отримала лист про перегляд умов оплати за чинним договором про постачання аварійної допомоги.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Словаччини погрожував зупинити аварійне постачання електроенергії в Україну, якщо не буде відновлено поставки нафти до Словаччини.

