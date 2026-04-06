4 влучання по енергооб’єктах Чернігівщини: майже 450 тис. абонентів без світла

Ранок 6 квітня 2026 року став черговим випробуванням для енергетичної системи України. Російські війська здійснили масовану атаку на об’єкти критичної інфраструктури Чернігівської області та міста Славутич, що на Київщині.

Цілеспрямовані удари призвели до масштабних знеструмлень, змусивши міста та села переходити на альтернативні джерела живлення.

Атака на енергетику Чернігівщини: зафіксовано знеструмлення більшості районів області

Як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, ворог атакував енергооб’єкти області чотирма точними ударами. Наслідки атаки є критичними: більшість районів Чернігівщини залишилися без електропостачання.

Найважча ситуація зафіксована у Ніжинському районі, де пошкодження стратегічно важливого об’єкта призвело до знеструмлення 340 тисяч абонентів. Це зачепило не лише житлові сектори, а й великі міста — Чернігів та Прилуки.

Паралельно з цим, у Чернігівському районі влучання залишило без світла ще понад 76 тисяч споживачів (включно з Корюківським районом), а в Новгород-Сіверському районі через пошкодження мереж знеструмлено близько 10 тисяч абонентів.

Наразі обласний центр та громади вимушено перейшли на генератори для живлення водоканалів, лікарень та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Не оминула ворожа агресія і місто Славутич. За даними Київської ОВА, ранковий удар по енергетичній інфраструктурі залишив без електрики близько 21 тисячі мешканців.

Попри раптове знеструмлення, міські служби спрацювали оперативно: критична інфраструктура, соціальні заклади та системи водопостачання вже функціонують на резервному живленні.

Раніше ми писали, що нещодавно РФ вдарила КАБами по Шостці — читай в матеріалі наслідки чергової атаки армії Росії.

