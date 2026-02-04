Чому небезпечно гріти цеглу на газу — експерт про ризики

Масовані удари по енергосистемі України в січні 2026 року змусили багатьох громадян шукати альтернативні способи зігрітися в умовах відсутності світла та опалення.

Одним із найбільш обговорюваних методів у соцмережах став обігрів приміщення за допомогою нагрітої цегли, проте експерт із виживання та біолог Ростислав Шикула застерігає: така самодіяльність може коштувати життя.

Чи можна гріти цеглу газом — відповідь фахівця

Найбільша небезпека криється у використанні газових плит для нагрівання матеріалів. При спалюванні газу в закритому приміщенні інтенсивно накопичується чадний газ, який не має запаху, але є надзвичайно отруйним.

Якщо після нагрівання цегли провітрити кімнату, щоб випустити токсини, весь тепловий ефект миттєво зникне, а якщо залишити вікна зачиненими й лягти спати — виникає критичний ризик отруєння, що може призвести до летальних наслідків.

Крім того, звичайна силікатна або червона цегла містить хімічні домішки, які при високих температурах починають виділяти у повітря шкідливі випари.

Фахівець наголошує, що штучні матеріали, зокрема цегла та бетон, термічно нестабільні: вони можуть не лише диміти, а й просто розвалитися або «вибухнути» від перегріву. Якщо ситуація є критичною і іншого виходу немає, нагрівати цеглу слід виключно на вулиці на відкритому вогнищі, а вже потім вносити її в оселю.

Проте набагато безпечнішим та ефективнішим замінником цегли є звичайний кип’яток. Ростислав Шикула радить використовувати грілки або звичайні півторалітрові пластикові пляшки з гарячою водою, покладені під ковдру. Цей метод дозволяє безпечно зберігати тепло протягом половини ночі без ризику пожежі чи отруєння газами.

Що стосується використання каміння, то тут також існують суворі обмеження. Для обігріву категорично не підходять річкові або морські камені, оскільки при нагріванні вони можуть виділяти хлор або тріскатися через вологу всередині.

Відносно безпечними є лише базальт та граніт, нагріті до температури 100–400 градусів. У разі використання таких предметів у приміщенні, їх необхідно класти у металеве відро, яке обов’язково слід ставити на негорючу поверхню — наприклад, на керамічну плитку, металевий лист або бетонну підлогу.

Однак головною порадою експерта для мешканців багатоповерхівок залишається багатошаровий теплий одяг та використання водяних грілок, що є значно дешевшим і безпечнішим за будь-які експерименти з камінням чи цеглою на газовій конфорці.

