Прекращение поставок электроэнергии из Словакии: как повлияет это решение на Украину

По информации НЭК Укрэнерго, прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию и энергосистеме Украины — об этом читай в материале.

Прекращение поставок электроэнергии из Словакии: что следует знать

Согласно информации Укрэнерго, последний раз Украина просила об аварийной помощи у Словакии более месяца назад и в очень малом объеме.

В то же время официальных документов об одностороннем прекращении действия договора о взаимном оказании помощи словацким операторам SEPS еще не поступало.

О каких-либо ограничениях коммерческого импорта электроэнергии из Словакии пока речь не идет.

Операторы Украины и Словакии являются полноправными членами ENTSO-E, а значит, отношения между ними должны полностью соответствовать установленным правилам деятельности организации.

Кроме того, 23 февраля 2026 года от оператора системы передачи электроэнергии Словакии НЭК Укрэнерго получила письмо о пересмотре условий оплаты по действующему договору о поставке аварийной помощи.

Напомним, что ранее премьер-министр Словакии угрожал остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину, если не будут возобновлены поставки нефти в Словакию.

Раньше мы писали, почему опасно греть кирпич на газе – читай в материале, в чем основные риски такого способа обогрева дома.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!