Приїхав до Рівного нібито до родичів: розвідник РФ збирав дані про військових ЗСУ

Військова контррозвідка СБУ спільно з Головнокомандувачем ЗСУ нейтралізувала небезпечного агента російських спецслужб. У Рівному силовики затримали шпигуна, який намагався проникнути у внутрішні структури Сил спеціальних операцій та вистежити їхнє таємне підпілля.

Легенда про родичів: як шпигун опинився в Україні

Затриманим виявився 28-річний громадянин Росії, який мав серйозний військовий бекграунд: у 2018-2019 роках він проходив службу в розвідці збройних сил країни-агресора.

У 2021 році він прибув до Рівного з Красноярського краю під виглядом звичайного мігранта. Для легалізації своєї присутності він використовував легенду про наявність родичів в Україні. Однак справжньою метою гостя було встановлення контактів із військовослужбовцями ЗСУ та інтеграція у військове середовище.

Пріоритетна ціль — таємне підпілля ССО

Основним завданням шпигуна було збирання інформації про елітні підрозділи Сил спеціальних операцій. Його цікавили не лише локації, а й конфіденційна інформація:

Персональні дані діючих офіцерів ССО;

Відомості про осіб, які таємно співпрацюють із підрозділом;

Інформація про підготовку та проведення секретних спецоперацій.

Шпигун планував передавати ці дані ФСБ через зашифровані канали електронного зв’язку, щоб ворог міг завдати ударів по українському підпіллю.

Читати на тему Використовував власну матір для стеження: СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині Через матір передавав дислокацію Сил оборони в ФСБ,

Затримання на гарячому та речові докази

Співробітники СБУ викрили фігуранта ще на початкових етапах його активності. Кожен крок шпигуна документувався військовою контррозвідкою, що дозволило затримати його на завершальній стадії операції.

Під час обшуків у помешканні росіянина знайшли прямі докази його причетності до армії РФ: комплект військової форми та офіційні російські документи.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Суд уже обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави. Якщо провину буде доведено, колишньому розвіднику РФ загрожує до 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією всього майна.

Раніше ми писали, що СБУ викрила агента ФСБ, який готував теракти в метро та ТРЦ — читай у матеріалі, як це відбувалось.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!