Приїхав до Рівного нібито до родичів: розвідник РФ збирав дані про військових ЗСУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Лютого 2026, 15:00 2 хв.
У Рівному затримали російського шпигуна за роботу проти ССО
Фото Служба Безпеки України

