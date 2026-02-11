Приехал в Ровно якобы к родственникам: разведчик РФ собирал данные о военных ВСУ

Военная контрразведка СБУ совместно с Главнокомандующим ВСУ нейтрализовала опасного агента российских спецслужб. В Ровно силовики задержали шпиона, который пытался проникнуть во внутренние структуры Сил специальных операций и выследить их тайное подполье.

Легенда о родственниках: как шпион оказался в Украине

Задержанным оказался 28-летний гражданин России, имевший серьезный военный бэкграунд: в 2018–2019 годах он проходил службу в разведке вооруженных сил страны-агрессора.

В 2021 году он прибыл в Ровно из Красноярского края под видом обычного мигранта. Для легализации своего присутствия он использовал легенду о наличии родственников в Украине. Однако истинной целью гостя было установление контактов с военнослужащими ВСУ и интеграция в военную среду.

Приоритетная цель — тайное подполье ССО

Основной задачей шпиона был сбор информации об элитных подразделениях Сил специальных операций. Его интересовали не только локации, но и конфиденциальная информация:

Персональные данные действующих офицеров ССО;

Сведения о лицах, тайно сотрудничающих с подразделением;

Информация о подготовке и проведении секретных спецопераций.

Шпион планировал передавать эти данные ФСБ через зашифрованные каналы электронной связи, чтобы враг мог нанести удары по украинскому подполью.

Задержание на горячем и вещественные доказательства

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта еще на начальных этапах его активности. Каждый шаг шпиона документировался военной контрразведкой, что позволило задержать его на завершающей стадии операции.

В ходе обысков в жилище россиянина нашли прямые доказательства его причастности к армии РФ: комплект военной формы и официальные российские документы.

На данный момент задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Суд уже избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без возможности внесения залога. Если вина будет доказана, бывшему разведчику РФ грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией всего имущества.

