“Маю дуже погане передчуття”: Зеленський про вплив війни в Ірані на увагу до України

Президент Володимир Зеленський висловив серйозну стурбованість через ескалацію на Близькому Сході, зазначивши, що має дуже погане передчуття щодо наслідків цього конфлікту для України.

В інтерв’ю BBC глава держави підкреслив, що війна в Ірані безпосередньо гальмує дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії.

Мирні переговори щодо України під загрозою через нестабільність в Ірані

Головною причиною тривоги Президента є той факт, що критично важливі переговори про мир, у яких Сполучені Штати відіграють роль ключового посередника, дедалі частіше відкладаються на невизначений термін.

Зміщення фокуса Вашингтона на іранський напрямок створює небезпечну паузу в українському питанні, що дозволяє агресору вигравати час.

На переконання українського лідера, нестабільність на Близькому Сході поглинає не лише медійну увагу світу, а й стратегічні ресурси та дипломатичний час західних партнерів. Постійне перенесення переговорних процесів, за якими стоять США, свідчить про те, що українська тематика ризикує відійти на другий план глобального порядку денного.

Володимир Зеленський зазначив, що кожне таке відкладення має реальну ціну на полі бою, оскільки відсутність чіткого дипломатичного поступу унеможливлює швидке досягнення справедливого миру.

