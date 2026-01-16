Мачадо передала Трампу свою Нобелівську премію миру: щирість чи політичний трюк

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо передала свою Нобелівську медаль миру Дональду Трампу, президенту США — деталі і мотиви цього політичного жесту у матеріалі.
Трамп отримав Нобелівську медаль миру
15 січня 2026 року Мачадо зустрілася з Дональдом Трампом у Білому домі і вручила йому свою медаль Нобелівської премії миру 2025 на знак вдячності та взаємної поваги.
Білий дім опублікував фото, на якому Трамп тримає велику рамку з медаллю і написом: “за видатне лідерство у просуванні миру через силу” та “захист свободи і добробуту”.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!