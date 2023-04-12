Волосся на нетипових ділянках тіла — що таке гірсутизм, гіпертрихоз, вірилізм та як їх відрізнити

Волосся на тілі людини — абсолютно нормальне явище як для чоловіків, так і для жінок. Але в деяких випадках надмірне оволосіння може не тільки викликати дискомфорт, але й свідчити про наявність серйозних захворювань.

Йдеться про такі стани, як гірсутизм, гіпертрихоз та вірилізм. Їх часто плутають між собою, але це різні поняття.

Ендокринологиня Діна Крилова розповіла платформі Бережи себе, чому з’являється надмірне волосся на тілі жінки та коли варто звернутись до лікаря.

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Що таке гірсутизм

Гірсутизм — це надмірне оволосіння жіночого тіла на типових для чоловіків місцях: на верхній губі, підборідді, грудях, животі, спині та внутрішній частині стегон. 5–10% жінок на планеті мають цей стан.

Надмірне волосся темне, жорстке та коротке. Передусім воно пов’язане з підвищенням рівня чоловічих гормонів (андрогенів).

Перевірити наявність гірсутизму можна за шкалою Феррімана-Галвея. Ти маєш оцінити оволосіння на дев’яти ділянках тіла, поставивши від одного до чотирьох балів.

Далі проаналізуй загальний результат:

менш як вісім балів — гірсутизм відсутній; 8-15 балів — легкий гірсутизм; понад 15 балів — помірний або важкий гірсутизм.

Чому в жінки підвищуються чоловічі гормони

На це можуть бути різні причини:

захворювання яєчників (синдром полікістозних яєчників, пухлина яєчника тощо);

хвороби надниркових залоз (андроген-продукуюча пухлина надниркових залоз, хвороба або синдром Іценка-Кушинга, вроджена гіперплазія надниркових залоз);

приймання деяких лікарських препаратів (андрогенів, анаболічних стероїдів, даназолу, гормональних контрацептивів з андрогенним прогестагеном;

гіперпролактинемія — підвищений рівень гормону пролактину;

синдром резистентності до інсуліну;

ідіопатичний або сімейний гірсутизм.

Що таке гіпертрихоз

Гіпертрихоз відрізняється від гірсутизму тим, що при цьому стані надлишкове волосся виникає на тих ділянках тіла, де волосся і так зазвичай росте.

Що таке вірилізм

Вірилізм — це стан, за якого в жінки спостерігається не тільки гірсутизм, а й збільшення клітора, зменшення грудей та матки, зниження тембру голосу, збільшення м’язів, акне та облисіння за чоловічим типом.

Вірилізм виникає у разі яскраво вираженого впливу андрогенів на організм жінки.

Коли звертатись до лікаря

Ендокринологиня радить жінкам звернутись до лікаря, якщо протягом кількох місяців вони спостерігають у себе сильний та швидкий ріст волосся на тілі або симптоми вірилізму.

Спеціаліст(-ка) з гормональних захворювань призначить тобі всі необхідні обстеження та за потреби розробить план лікування.

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