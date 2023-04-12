Здоров'я та краса

Волосся на нетипових ділянках тіла — що таке гірсутизм, гіпертрихоз, вірилізм та як їх відрізнити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Квітня 2023, 20:00
Що таке гірсутизм - причини надмірного оволосіння жіночого тіла
Фото: Pexels

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